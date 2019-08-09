Игнатьев взялся за старое, «Бавария» разбушевалась, «Барселова» прогнулась перед Неймаром — и другие футбольный новости дня.

«Бавария» забила 23 гола в одном матче. Страшная месть за проигрыш в Суперкубке

«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал предстоящий переход нападающего «красных дьяволов» Ромелу Лукаку в миланский «Интер».



«Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! Это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в «Твиттере».

Конте хотел купить Лукаку ещё в «Челси». «Интер» отдаст за него € 65 млн Нападающий уже в Милане.

Ранее Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста.



Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо». Также в разное время Игнатьевым интересовались «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Петербургский клуб даже делал зимой предложение «Краснодару» об аренде игрока с последующим выкупом, но получил отказ.

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«Зенит» объявил об уходе Заболотного в «Сочи»

«Зенит» в официальном «твиттере» сообщил, что нападающий Антон Заболотный покидает клуб. Форвард продолжит карьеру в «Сочи». В СМИ ранее была информация, что 28-летний футболист подписал двухлетний контракт с сочинской командой.

Напомним, что Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

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«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с клубом «Роттах-Эгерн». Встреча завершилась со счётом 23:0 в пользу действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.



Больше всех забил полузащитник Корентин Толиссо, ставший автором четырёх голов. По три мяча в актив записали нападающие Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецка. Полузащитник Ренату Саншеш оформил дубль. По одному мячу в ворота соперника отправили форварды Леон Даяку, Серж Гнабри и Александер Нолленбергер, а также хавбек Сарприт Сингх. Игрок «Роттах-Эгерна» Ларс Дитрих стал автором автогола.

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«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»

«Барселона» всё ещё надеется подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в текущее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По информации источника, сине-гранатовые готовят новое предложение по 27-летнему нападающему парижан. В сделку по своему бывшему игроку каталонский клуб хочет включить Филиппе Коутиньо. «Барса» уже попросила Неймара отклонить предложение, которое сделал «Реал». Однако на «Камп Ноу» не уверены, что бразилец сделает это, так как «сливочные» предложили игроку более выгодный в финансовом плане контракт, нежели готовы дать чемпионы Испании.

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«Арсенал» объявил о подписании Тирни за € 27 млн

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника «Селтика» Кирана Тирни.



Трансфер 22-летнего игрока обошёлся «канонирам» в € 27 млн. Футболист подписал контракт с лондонским клубом сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года. В новой команде шотландец будет выступать под 3-м номером.



Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери уже прокомментировал переход Тирни: «Мы очень рады, что Киран присоединился к нам. Он очень талантливый игрок, который будет продолжать прогрессировать. Он увеличивает наши возможности в обороне, и я с нетерпением жду, когда он присоединится к нашей команде».

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«Арсенал» объявил о приобретении Давида Луиса

Защитник Давид Луис официально стал игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» приобрели 32-летнего бразильца у другого клуба из столицы Англии — «Челси». В новой команде футболист будет выступать под 23-м номером.

По информации СМИ, трансфер Луиса обошёлся «Арсеналу» в £ 8 млн (около € 8,7 млн).

Давид выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего провёл два сезона в «Пари Сен-Жермен». В 2016-м защитник вернулся в лондонский клуб. В минувшей кампании забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 36 матчах английской Премьер-лиги.