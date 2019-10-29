Перед Слуцким извинились. Одной проблемой у тренера меньше

Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление



«Витесс» в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении полузащитника Ришедли Базура к занятиям с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принёс свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке. В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».

У Слуцкого пошла чёрная полоса. Сначала конфликт, теперь нелепый гол и поражение Ещё один рекорд с участием «Витесса».

Сотрудники ГИБДД перед матчем со «Спартаком» оштрафовали Живоглядова и Смолова



Перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком» футболистов «Локомотива» Дмитрия Живоглядова и Фёдора Смолова оштрафовали сотрудники ГИБДД. Автомобили игроков «Локомотива» остановили на въезде на стадион, обоих футболистов оштрафовали за тонировку, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По данным источника, полицейские не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней. Источники «Чемпионата» подтвердили достоверность этой информации.



«Локомотив» в матче 14-го тура со «Спартаком» потерпел поражение со счётом 0:3. Живоглядов и Смолов не принимали участия в этой встрече из-за дисквалификации и травмы соответственно.

Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив» Понсе и Ларссон выдали свой лучший матч в России, а Бакаев насобирал ассистентский хет-трик.

И. Попов: Карпин и Кононов по профессиональным и личным качествам — небо и земля



Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Валерием Карпиным. Также Попов сравнил Карпина с Олегом Кононовым, с которым болгарский хавбек работал в «Спартаке».



«В «Спартаке» я своё дело сделал: стал чемпионом России, выиграл Суперкубок, поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Руководство «Спартака» приняло решение расстаться, это их дело.



Карпин — очень хороший, понимает футбол, прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.



Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошёл в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.



Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того» и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встаёт на защиту игроков, берёт ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».

На отставке Кононова из «Спартака» мог заработать каждый его хейтер Даже в конце августа эксперты высоко оценивали шансы Кононова доработать сезон в «Спартаке».

Роналду: если бы это зависело от меня, играл бы только в важных матчах



Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что любит играть под большим давлением.

«Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно такие матчи мотивируют меня, потому что здесь многое поставлено на карту. Я люблю играть в сложной обстановке, под большим давлением. Но нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать всё возможное каждый день», — приводит слова Роналду France Football.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В текущем сезоне португальский форвард принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

8 звёзд, которые играли с Криштиану, но сказали, что Месси лучше Список, в который не включены аргентинцы.

РФС выступил с заявлением по поводу конфликта Слуцкого и «Ротора»



Российский футбольный союз выступил с заявлением в связи с жалобой «Ротора» на главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, назвавшего руководителей клуба «дебилами».



«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства футбольного клуба «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер нидерландского клуба «Витесс», он не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может.



При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованны и регион, и Леонид Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства. Важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — говорится в заявлении РФС.

На Слуцкого обиделись за «дебилов». В РФС нажаловались Плохие новости для Слуцкого и хорошие для Головина — в обзоре дня.

Названы судьи на матч «Спартак» — «Ростов» и другие игры 1/8 финала Кубка России



Российский футбольный союз на своём сайте огласил имена судей, назначенных на матчи 1/8 финала Кубка России, которые пройдут 30 и 31 октября.



«Нижний Новгород» – «Шинник»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Урал» – «Арсенал»: судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).



ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).



«Зенит» – «Томь»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).



«Ахмат» – «Луч»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).



«Торпедо» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).



«Оренбург» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Николай Ерёмин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).



«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).