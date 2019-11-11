Тайсон сделал неприличный жест и расплакался. Расистский скандал на Украине

Тайсон заплакал из-за расистских выкриков, матч с «Динамо» был остановлен

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» разгорелся серьёзный скандал из-за расистских выкриков фанатов.



Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.

Матч между «Шахтёром» и «Динамо» завершился со счётом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола во встрече стал защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.



Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором забитого мяча стал Фабиньо. На 13-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Мохамед Салах, которому ассистировал Эндрю Робертсон. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Садио Мане с передачи Джордана Хендерсона. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Бернарду Силва.

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Его ассистентами были Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).



Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Гжегож Крыховяк. Алексей Миранчук со штрафного пробил поверх стенки, мяч угодил в перекладину и отскочил во вратарскую, а Крыховяк добил в пустые ворота. В концовке тайма краснодарский клуб восстановил равновесие, отличился Маркус Берг. Ари с правого края вошёл в штрафную и вырезал передачу в центр, Берг опередил Живоглядова и пробил в дальний угол.

«Локо» не сдался и без Крыховяка. «Краснодар» снова шёл от слабостей соперника Четыре наблюдения по центральному матчу тура.

«Локомотив», набрав 31 очко, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (30) — на 5-м месте.

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»



В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» уступил ЦСКА со счётом 2:3. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).



Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой. Вскоре гости восстановили равновесие благодаря автоголу Михи Мевли. В концовке тайма сочинский клуб вновь вышел вперёд, отличился Дмитрий Полоз с пенальти. На 52-й минуте счёт сравнял Иван Обляков, которому ассистировал Никола Влашич. Через несколько минут победный гол забил Фёдор Чалов после передачи Облякова.

Чалов забил, Дзагоев вернулся – чудесный день для ЦСКА! Имениннику Овчинникову подарок футболистов наверняка понравился.

ЦСКА, набрав 30 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 16-м месте.

«Оренбург» и «Уфа» не выявили победителя в матче чемпионата России



В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 0:0.



Серия «Уфы» без побед в чемпионате России достигла шести матчей. В предыдущих турах команда Вадима Евсеева трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.



«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (18) — десятое.



В 17-м туре Премьер-Лиги «Оренбург» 23 ноября на на своём поле примет грозненский «Ахмат», а «Уфа» на следующий день дома встретится с «Сочи».

Федотов раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»



Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там был пенальти, но нам очков это не добавляет.



Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся. Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, тем не менее существуют правила игры в футбол», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».



«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (18) — десятое.

«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отправив мяч в ворота «Арсенала» на 63-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Вячеслав Караваев.



Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в чемпионате России достигла пяти матчей. В прошлых турах команда Сергея Семака один раз сыграла вничью и одержала три победы подряд.



«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.