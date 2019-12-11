Лига чемпионов. «Локомотив» постарается не пустить «Атлетико» в плей-офф. LIVE!

20:55. «Шахтёр» – «Аталанта»
20:55. «Динамо» З – «Манчестер Сити»
23:00. «ПСЖ» – «Галатасарай»
23:00. «Брюгге» – «Реал»
23:00. «Бавария» – «Тоттенхэм»
23:00. «Олимпиакос» – «Црвена Звезда»
23:00. «Атлетико» – «Локомотив»
23:00. «Байер» – «Ювентус»
Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица
Лига чемпионов. «Атлетико» — «Локомотив». Текстовая трансляция
ОНЛАЙН
19:00. Здравствуйте! Сегодня последний матч российских команд в Лиге чемпионов. Вчера «Зенит» проиграл 0:3 в Португалии и вообще остался без еврокубковой весны.
«Локомотив» играет в Мадриде с «Атлетико». «Железнодорожники» также не попали даже в Лигу Европы, хотя смотрелись в этом розыгрыше неплохо. Есть шанс хлопнуть дверью и обыграть именитого соперника. Ну и уйти в отпуск в хорошем настроении, ведь в последнее время дела у «Локомотива» идут не очень и в чемпионате.
Вот здесь все оставшиеся в турнире интриги.
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