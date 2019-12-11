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«Атлетико» — «Локомотив», 11 декабря 2019, ЛЧ, онлайн-трансляция

«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Локомотив» постарается не пустить «Атлетико» в плей-офф. LIVE!
Все подробности игрового дня.
Футбол / Лига чемпионов 0

20:55. «Шахтёр» – «Аталанта»
20:55. «Динамо» З – «Манчестер Сити»
23:00. «ПСЖ» – «Галатасарай»
23:00. «Брюгге» – «Реал»
23:00. «Бавария» – «Тоттенхэм»
23:00. «Олимпиакос» – «Црвена Звезда»
23:00. «Атлетико» – «Локомотив»
23:00. «Байер» – «Ювентус»

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Локомотив М
Москва, Россия

Лига чемпионов. «Атлетико» — «Локомотив». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

19:00. Здравствуйте! Сегодня последний матч российских команд в Лиге чемпионов. Вчера «Зенит» проиграл 0:3 в Португалии и вообще остался без еврокубковой весны.

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Довыбивались.

«Локомотив» играет в Мадриде с «Атлетико». «Железнодорожники» также не попали даже в Лигу Европы, хотя смотрелись в этом розыгрыше неплохо. Есть шанс хлопнуть дверью и обыграть именитого соперника. Ну и уйти в отпуск в хорошем настроении, ведь в последнее время дела у «Локомотива» идут не очень и в чемпионате.

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