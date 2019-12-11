Лига чемпионов. «Локомотив» постарается не пустить «Атлетико» в плей-офф. LIVE!

20:55. «Шахтёр» – «Аталанта»

20:55. «Динамо» З – «Манчестер Сити»

23:00. «ПСЖ» – «Галатасарай»

23:00. «Брюгге» – «Реал»

23:00. «Бавария» – «Тоттенхэм»

23:00. «Олимпиакос» – «Црвена Звезда»

23:00. «Атлетико» – «Локомотив»

23:00. «Байер» – «Ювентус»

Лига чемпионов. Групповой этап. Турнирная таблица

Лига чемпионов. «Атлетико» — «Локомотив». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

19:00. Здравствуйте! Сегодня последний матч российских команд в Лиге чемпионов. Вчера «Зенит» проиграл 0:3 в Португалии и вообще остался без еврокубковой весны.

В Лиге чемпионов не бывает случайностей. Провал в Лиссабоне закономерен Довыбивались.

«Локомотив» играет в Мадриде с «Атлетико». «Железнодорожники» также не попали даже в Лигу Европы, хотя смотрелись в этом розыгрыше неплохо. Есть шанс хлопнуть дверью и обыграть именитого соперника. Ну и уйти в отпуск в хорошем настроении, ведь в последнее время дела у «Локомотива» идут не очень и в чемпионате.

Что происходит с «Локо»?! 0:4 в Туле! После ухода фанатов со стадиона «Арсенал» забил 4 безответных гола команде Сёмина.

«Зенит» не догнать. Такие отрывы у нас не отыгрываются Неутешительный турнирный расклад для «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива» и «Ростова».

Вот здесь все оставшиеся в турнире интриги.