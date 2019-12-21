Хиддинку не сидится на пенсии. В 73 нашёл новую работу!

Бывший главный тренер сборной России будет работать в ПСВ. Об этом и другом — в обзоре дня.

Нападающий сборной Украины провалил допинг-тест после матча Лиги Европы

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин может стать участником допинг-скандала, сообщает «ТаТоТаке» в «Фейсбуке».

По информации источника, 23-летний игрок не прошёл допинг-тест после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё». Форвард отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны. При этом уточняется, что, по всей видимости, расследование дела только стартовало.



Беседин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за «Металлист». С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и получил 6 жёлтых карточек.

Киевское «Динамо» выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте выступило с заявлением, в котором прокомментировало информацию об отстранении нападающего Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.



«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», — говорится в заявлении киевлян.

Микель Артета возглавил «Арсенал»

Бывший ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета стал главным тренером лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 37-летним специалистом подписан на срок 3,5 года.



Напомним, будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.



До сегодняшнего дня исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» являлся Фредрик Юнберг. Бывший шведский футболист занимал данный пост на протяжении трёх матчей после увольнения Унаи Эмери.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

Гвардиола воспитал топ-тренера. Артета решился возглавить идущий ко дну «Арсенал» Пеп уже скучает по своему помощнику.

Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года

Как стало известно «Чемпионату», вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернётся в общую группу не раньше марта 2020 года. При этом на поле его можно ждать в конце мая следующего года.



Напомним, ранее голкипер «Спартака» перенёс успешную операцию на правом ахилловом сухожилии в Финляндии. По начальной версии врачей сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. В прошлом сезоне вратарь из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок. В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.



«Спартак» занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. У подопечных Доменико Тедеско в активе 22 очка в 19 турах чемпионата.

Хиддинк вернулся в ПСВ

ПСВ в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении в клуб бывшего футболиста и главного тренера команды Гуса Хиддинка.



73-летний специалист займёт должность консультанта и приступит к работе в середине января 2020 года.



Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он возглавлял с 2018 года и покинул в сентябре этого года. Сообщалось, что Гус был отправлен в отставку из-за стиля общения с прессой и результатов команды.



Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как «Фенербахче», «Валенсия», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи». На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

В «Зените» рассказали о восстановлении Малкома, Мамманы и Лунёва

Пресс-служба «Зенита» рассказала «Чемпионату» о восстановлении игроков команды Эмануэля Мамманы, Малкома и Андрея Лунёва.



Маммана сейчас восстанавливается в Аргентине с местным физиотерапевтом, при этом программа восстановления контролируется «Зенитом», клуб полностью следит за процессом. Защитник присоединится к команде на первом сборе, но будет проходить этап восстановления и тренироваться по индивидуальной программе.



В «Зените» также рассчитывают, что на первом сборе Малком начнёт тренировки в общей группе, однако на этом этапе всё зависит от состояния футболиста — сейчас динамика восстановления положительная. Форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии, клуб принял такое решение ввиду климатических условий в России, которые не позволяют игроку постоянно тренироваться на натуральных полях.



Что касается Лунёва, то вратарь сейчас проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. Он присоединится к команде на первом сборе.

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Холанд прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд сегодня, 20 декабря, прибыл в Манчестер, чтобы обсудить трансфер в «Манчестер Юнайтед». Вместе с 19-летним норвежцем в переговорах участвует его отец Альф-Инге, сообщает Aftenbladet.



На прошлой неделе стало известно, что «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Холанда. Конкурентами «красных дьяволов» являются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».



Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер работал с Эрлингом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте футболист дебютировал за первую команду норвежского клуба.



В нынешнем сезоне Холанд забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах.

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Форвард «Баварии» Левандовски будет прооперирован

Главная ударная сила мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски перенесёт операцию на паху после матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого гранда.



«Мы не хотим терять время», — заявил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.



Стоит отметить, что после ближайшего тура чемпионат Германии уйдёт на зимний перерыв. Следующий матч «Бавария» проведёт 19 января.



Матч «Бавария» — «Вольфсбург» состоится завтра, 21 декабря. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский клуб располагается на третьем месте, уступая четыре очка лидирующему «Лейпцигу».



В текущем сезоне 31-летний Левандовски провёл на клубном уровне 24 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и одним ассистом. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов.