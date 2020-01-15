Девушке в настоящее время 17 лет, поэтому свадьба откладывается. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Раньше Смолов встречался с моделями. А теперь решил жениться на внучке Бориса Ельцина

Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина



Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов в скором времени женится, сообщает издание «7 дней».

Супругой 29-летнего футболиста станет Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину. Девушке в настоящее время 17 лет, в связи с чем свадьба состоится в следующем году, когда она станет совершеннолетней. Пара запланировала провести мероприятие на острове Сент-Барт.



По информации источника, разница в возрасте между будущими супругами не смущает ни Смолова, ни родственников Юмашевой. У форварда сложились хорошие отношения с семьёй девушки.



Смолов ранее находился в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, однако пара так и не вступила в брак, расставшись в 2015 году.

Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены Пока Севастьянова проводит праздники в Монте-Карло, а Смолов — на острове миллионеров, Малкин покоряет горы.

Сетьен официально стал главным тренером «Барселоны»



Испанская «Барселона» назначила на пост главного тренера 61-летнего испанского специалиста Кике Сетьена. Об этом информирует официальный сайт каталонского клуба.



Контракт с новым главным тренером подписан до 30 июня 2022 года. Презентация и пресс-конференция специалиста состоится сегодня, 14 января.



Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял 6-е место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник также возглавлял «Расинг», «Поли Эхидо», сборную Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». В период с 2005 по 2006 год Энрике работал в сборной России по пляжному футболу.



Напомним, что сегодня, 14 января, сине-гранатовые официально объявили о расторжении контракта с Эрнесто Вальверде, возглавлявшим «Барселону» с 2017 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

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«Зенит» — в топ-30 клубов Европы по доходам в прошлом сезоне. «Барселона» побила рекорд



Аудиторская компания Deloitte на своём сайте опубликовала отчёт о доходах европейских клубов за финансовый сезон-2018/2019. При этом в нём не учитываются расходы.



Первое место в рейтинге впервые заняла «Барселона» с рекордным показателем в € 840,8 млн. В тройку также вошли мадридский «Реал» (€ 757,3 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 711,5 млн).



В топ-30 вошёл лишь один представитель России. Им стал «Зенит», доход которого был оценён в € 180,4 млн. Сине-бело-голубые заняли 28-е место. При этом приводятся доходы петербургского клуба в период до декабря 2018 года.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. «Барселона» (Испания) – € 840,8 млн

2. «Реал» (Испания) – € 757,3 млн

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 711,5 млн

4. «Бавария» (Германия) – € 660,1 млн

5. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 645,9 млн

6. «Манчестер Сити» (Англия) – € 610,6 млн

7. «Ливерпуль» (Англия) – € 604,7 млн

8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 521,1 млн

9. «Челси» (Англия) – € 513,1 млн

10. «Ювентус» (Италия) – € 459,7 млн

…

28. «Зенит» (Россия) – € 180,4 млн.

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Семак объяснил отсутствие Краневиттера на сборах «Зенита»



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Матиас Краневиттер не отправился с командой на зимний сбор.



«Он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждём новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Матиаса с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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Карпин вспомнил о сорвавшемся переходе в «Барселону»



Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Барселону» в начале 2000-х годов в бытность футболистом.



«Правда ли, что ван Гал звал меня в «Барселону»? Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Карпин в ходе карьеры игрока, которая длилась с 1986 по 2005 год, выступал за таллинский «Спорт», ЦСКА, «Факел» и «Спартак», а большую её часть провёл в Испании, где защищал цвета «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты». В роли тренера Валерий до прихода в «Ростов» работал в «Спартаке», «Мальорке» и армавирском «Торпедо».

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ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию



Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Из Москвы сегодня, 14 января, вылетели 25 игроков, среди которых полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев, который, как и сообщалось ранее, пройдёт просмотр в московском клубе. Не попавшие в список футболисты самостоятельно доберутся до Кампоамора.



Список игроков ЦСКА:



вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;



защитники – Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;



полузащитники – Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;



нападающие – Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.