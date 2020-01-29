Кокорин не поедет на сбор с «Зенитом». И даже не знает, где будет играть

Кокорин: мне объявили, что я не еду на сбор с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не продолжит карьеру в основной команде.
Ранее супруга форварда Дарья Валитова в своём «инстаграме» сообщила, что руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».
«Единственное, что я могу сказать, — на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — приводит слова Кокорина «Подъём».
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» опубликует список игроков, которые полетят на сбор с первой командой, по традиции, в день вылета. Завтра клуб должен отправиться в испанский Бенидорм.
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.
«Локомотив» подал в суд на Геркуса
Московский «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Содержание иска не уточняется.
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита»: с 2008 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба.
«Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.
В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Спартак» сообщил об изменении в составе перед вылетом в Катар
Футболисты «Спартака» прибыли в аэропорт Шереметьево, откуда вылетят в Катар, где пройдёт второй зимний сбор команды.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, в коллективе произошло одно кадровое изменение – в состав был включён 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.
Напомним, в Катаре «Спартаку» предстоит принять участие в международном товарищеском турнире, в котором также сыграют клубы чемпионата России. Московской команде предстоит провести в Дохе следующие матчи:
1 февраля
«Спартак» — «Ростов», 18:00 мск
5 февраля
«Спартак» — «Локомотив», 18:00 мск
8 февраля
«Спартак» — «Партизан» (Сербия), 14:00 мск
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.
«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака
«Зенит» в скором времени может осуществить покупку нового футболиста.
Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра». Сделка может быть оформлена в ближайшие часы.
Отмечается, что большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Информацию о возможном переезде Сафы в Россию подтверждает Iraqi Pro Players в «Инстаграме», однако в данном случае не указан клуб. Источник также утверждает, что стороны близки к сделке и переход может состояться в ближайшие часы.
Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провёл за национальную команду один матч.
Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ»
Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен генеральным директором инвестиционной государственной компании «ДОМ.РФ», сообщает РИА «Недвижимость».
«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказал представитель Виталия Мутко.
Напомним, Мутко не вошёл в состав нового правительства Российской Федерации. Он занимал пост зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию.
Государственная корпорация «ДОМ.РФ» специализируется на развитии рынка ипотеки и жилищного строительства и управляет федеральным имуществом. В настоящее время «ДОМ.РФ» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.
Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017 год. В декабре 2017-го он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.
«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»
Полузащитник Кристиан Эриксен завершил переход в миланский «Интер», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Ранее стало известно, что после долгих переговоров «Интер» согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон. Полузащитник взял себе 24-ый номер в клубе.
Таким образом, «Интер» пополнился уже тремя футболистами в январское трансферное окно. Ранее клуб представил защитников Эшли Янга и Виктора Мозеса.
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