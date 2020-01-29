Кокорин не поедет на сбор с «Зенитом». И даже не знает, где будет играть

Кокорин: мне объявили, что я не еду на сбор с «Зенитом»



Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не продолжит карьеру в основной команде.

Ранее супруга форварда Дарья Валитова в своём «инстаграме» сообщила, что руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».



«Единственное, что я могу сказать, — на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — приводит слова Кокорина «Подъём».



Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» опубликует список игроков, которые полетят на сбор с первой командой, по традиции, в день вылета. Завтра клуб должен отправиться в испанский Бенидорм.



Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.

Верните мой 2007-й. Как выглядели российские спортсмены в нулевых Смотрим на Кокорина с длинной чёлкой, нестареющего Овечкина и беззаботного Смолова. А причём тут Лопырёва?

«Локомотив» подал в суд на Геркуса



Московский «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Содержание иска не уточняется.



Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита»: с 2008 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба.



«Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.



В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.



«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно Претензии исчисляются десятками миллионов рублей.

«Спартак» сообщил об изменении в составе перед вылетом в Катар



Футболисты «Спартака» прибыли в аэропорт Шереметьево, откуда вылетят в Катар, где пройдёт второй зимний сбор команды.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, в коллективе произошло одно кадровое изменение – в состав был включён 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.



Напомним, в Катаре «Спартаку» предстоит принять участие в международном товарищеском турнире, в котором также сыграют клубы чемпионата России. Московской команде предстоит провести в Дохе следующие матчи:



1 февраля

«Спартак» — «Ростов», 18:00 мск



5 февраля

«Спартак» — «Локомотив», 18:00 мск



8 февраля

«Спартак» — «Партизан» (Сербия), 14:00 мск



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.

Самые молодые игроки на сборах «Спартака». Кто такие Дмитрий Маркитесов и Никита Бакалюк Рассказываем о двух футболистах, в которых поверил Доменико Тедеско.

«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака



«Зенит» в скором времени может осуществить покупку нового футболиста.



Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра». Сделка может быть оформлена в ближайшие часы.



Отмечается, что большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.



Информацию о возможном переезде Сафы в Россию подтверждает Iraqi Pro Players в «Инстаграме», однако в данном случае не указан клуб. Источник также утверждает, что стороны близки к сделке и переход может состояться в ближайшие часы.



Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провёл за национальную команду один матч.

Вот это феерия! «Зенит» получил шесть голов от «Зальцбурга», а Кокорин снова был хорош Сергей Богданович – отчаянный и упорный.

Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ»

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назначен генеральным директором инвестиционной государственной компании «ДОМ.РФ», сообщает РИА «Недвижимость».



«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сказал представитель Виталия Мутко.



Напомним, Мутко не вошёл в состав нового правительства Российской Федерации. Он занимал пост зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию.



Государственная корпорация «ДОМ.РФ» специализируется на развитии рынка ипотеки и жилищного строительства и управляет федеральным имуществом. В настоящее время «ДОМ.РФ» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.



Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017 год. В декабре 2017-го он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.

Кресло наказания. Мутко, Шойгу и другие кандидаты на пост министра спорта России Кто же будет спасать российский спорт?

«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»



Полузащитник Кристиан Эриксен завершил переход в миланский «Интер», сообщается в официальном «твиттере» команды.



Ранее стало известно, что после долгих переговоров «Интер» согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон. Полузащитник взял себе 24-ый номер в клубе.



Таким образом, «Интер» пополнился уже тремя футболистами в январское трансферное окно. Ранее клуб представил защитников Эшли Янга и Виктора Мозеса.