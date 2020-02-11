Король Пеле уже не может самостоятельно передвигаться. И очень стесняется своего положения

Сын Пеле — о здоровье отца: он не может нормально ходить и стесняется этого



Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.



«Он довольно слаб. Перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни», — приводит слова Эдиньо Globo Esporte.



Напомним, Пеле — трёхкратный чемпион мира. Легенде футбола сейчас 79 лет.

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Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции



Бразильская модель Наджила Триндаде, которая в прошлом году обвиняла нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, готовит новый иск к бразильцу, сообщает UOL Esporte.

По данным источника, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.



В 2019 году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

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«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ с сезона-2020/2021



«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги, сообщает Betting Insider. По условиям контракта, название турнира будет изменено на «Тинькофф Российская Премьер-Лига».



По информации «Чемпионата», это произойдёт уже со следующего сезона. Сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей. В поисках нового спонсора РПЛ принимал личное участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков.



РПЛ занимается проведением чемпионата России с 2002 года. Ранее турнир проводила Профессиональная футбольная лига. Рекордсменом по количеству чемпионских титулов является московский «Спартак». Красно-белые завоёвывали золотые медали 10 раз. Далее идут: ЦСКА (6), «Зенит» (5), «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

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«Ювентус» может уволить Сарри и вернуть Аллегри



Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может покинуть клуб, сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Repubblica.



Как утверждает источник, руководство туринского клуба может уволить Сарри в связи с последними результатами команды и недовольно, что в турнирной таблице у «Ювентуса» появилось два конкурента в борьбе за чемпионство. У президента клуба Андреа Аньелли появляются сомнения в тренере из-за последних матчей команды.



Также появилась информация, что в клубе есть некоторая группа игроков, которая хотела бы вернуть бывшего тренера команды Массимилиано Аллегри. В настоящий момент 52-летний специалист находится без работы.



«Ювентус» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 54 очка в 23 турах.

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Джикия: обидно за Кокорина, он необходим «Зениту»



Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в питерском «Зените» и об игре Павла Мамаева за «Ростов».



«Не в курсе политики клуба, знаю только одно — Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Всё, через что Кокорин прошёл, — а это уже больше года — очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы всё прошло, наладилось и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от своего любимого дела.



Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует её. Желаю ему поскорее набрать форму.



Реально ли вместе с ними сыграть за сборную на Евро-2020? Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята — отличные. И Паша, и Саша», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

Кокорин четыре дня контактирует с «Балтикой». Это уже лучше, чем ПФЛ Калининградцы предлагают форварду «перезагрузить» карьеру в их команде. Об этом – в обзоре новостей дня.

Крал: «Спартак» может побороться за путёвку в Лигу Европы, мы остаёмся в игре



Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что его команда ещё способна побороться за путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.



«Есть ли у «Спартака» шансы побороться за путёвку в Лигу Европы? Да, это возможно, мы остаёмся в игре. Возобновление сезона будет очень тяжёлым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против «Динамо». Затем в середине недели мы проведём ещё одну сложную встречу с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с «Краснодаром». Так что старт будет непростой. Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретём отличную психологическую форму. Так что такие тяжёлые матчи могут в итоге помочь нам», — приводят слова Крала «Известия».



В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.

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Футбольная ассоциация Англии может наказать Алли за шутки про коронавирус

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли за видео с шутками о коронавирусе, сообщает Daily Mail.



По информации источника, представители FA уже связались с 23-летним футболистом по поводу видео. Если будет установлено, что игрок нанёс ущерб репутации футбола, ему может грозить дисквалификация.



Напомним, Алли снял видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Один из роликов называется «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». В нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.



В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Позже Алли принёс извинения.