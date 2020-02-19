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«Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — РБ Лейпциг: онлайн-трансляция 19 февраля 2020, ЛЧ

Онлайн-трансляция матчей 1/8 финала ЛЧ
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». LIVE!
Все подробности матчей.
Футбол / Лига чемпионов 0
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
19 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания

«Аталанта» — «Валенсия». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
19 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь

ОНЛАЙН

16:00. Здравствуйте! Лига чемпионов продолжается! Сегодня очередные два матча: «Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Россиянин Денис Черышев готовится к матчу вместе со своими партнёрами, и его появление на поле не исключено.

Вот материал про то, как изменились с декабря участники плей-офф.

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