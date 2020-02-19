Лига чемпионов. «Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». LIVE!

«Аталанта» — «Валенсия». Текстовая трансляция

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь

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16:00. Здравствуйте! Лига чемпионов продолжается! Сегодня очередные два матча: «Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Россиянин Денис Черышев готовится к матчу вместе со своими партнёрами, и его появление на поле не исключено.

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