Что произошло с нашим спортом после санкций

❌ Какие турниры уже отменены:

Отменён этап Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля.

Теннисный «Челленджер» в Москве, который должен был пройти 28 февраля, отменён решением ATP.

В Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта.

Формула-1 объявила о «невозможности проведения» Гран-при России в сентябре 2022 года. Соответственно, не пройдёт и этап Формулы-2 — гонки поддержки Ф-1.

⏰ Какие события перенесены:

Финал Лиги чемпионов пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Париже, на стадионе «Стад де Франс». Дата прежняя — 28 мая.

В баскетбольной Евролиге перенесены матчи российских клубов. В Россию на ближайшие матчи отказались ехать «Барселона», «Жальгирис» и АСВЕЛ.

На неопределённый срок перенесены два матча в 19 туре РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив».

Какие команды и спортсмены снялись с соревнований:

Хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф Кубка Гагарина-2021/22. О дальнейшем участии в КХЛ финской команды не сообщается.

Из баскетбольной «Единой Лиги ВТБ» вышли эстонский «Калев» и полькая «Зелена-Гура».

Санкции, применённые к российским командам:

Сборная России по футболу и российские клубы будут играть в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных территориях. Решение действует «до особого распоряжения».

Это значит, что «Спартак» в 1/8 Лиги Европы сыграет с «РБ Лейпциг» на нейтральном поле. Кроме того, на нейтральном стадионе пройдут три матча Лиги наций: Россия — Исландия, Россия — Албания и Россия — Израиль.

Какие ещё могут быть ограничения:

С 4 марта стартует Паралимпиада, куда едут 71 наш спортсмен. Призывы отдельных журналистов исключить российскую команду были. Однако сборная готовится к Играм в штатном режиме.



Сборная России в полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира-2022 встретится с Польшей. Игра должна пройти в Москве на стадионе «Динамо». Однако 24 февраля Федерации футбола Польши, Швеции и Чехии выпустили совместное заявление, что отказываются ехать в Россию. Но решение о переносе игры принимает ФИФА. Президент организации Джанни Инфантино пообщал рассмотреть этот вопрос.



В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу — 26 августа по 11 сентября. Турнир затронет 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Казань и Ярославль. С просьбой перенести в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) обратилась Федерация волейбола Украины.



Никита Мазепин может лишиться места в Формуле-1, если его команда «Хаас» не посчитает возможным дальнейшее сотрудничество со своим титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», которой руководит отец Никиты Дмитрий. Решение может быть принято на следующей неделе — с 28 февраля по 6 марта.



Под вопросом ещё два международных соревнования на «Сочи Автодроме»: Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту (9-12 июня) и этап Кубка мира по туринговым гонкам WTCR (6-7 августа).



С 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске запланирован молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил Infopro54: «Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу». Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отметил, что 28 февраля состоится заседание Совета IIHF, а во вторник или среду будет заявление по его итогам.



В августе 2023 года Казань примет Суперкубок УЕФА. Возможность переноса не обсуждалась.