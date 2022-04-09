«Динамо» и ЦСКА в погоне за «Зенитом». 24-й тур РПЛ. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 9 апреля, стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги. В 14:00 мск «Динамо» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а ЦСКА встретится с «Химками». Обе московские команды входят в тройку лидеров и постараются приблизиться к «Зениту», находящемуся на первой строчке. В 16:30 «Рубин», располагающийся неподалёку от зоны вылета, примет «Краснодар». Эти клубы потеряли значительную часть легионеров. Заключительный матч субботней программы пройдёт в Грозном, куда приехал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга не может обыграть «Ахмат» на выезде в РПЛ с 2015 года, поэтому легко действующему чемпиону точно не будет. Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за событиями всех матчей.

Сначала старые Только важные Live Дмитрий Зимин Пока вы открываете глаза, завариваете кофе (хотя знайте, что нет ничего полезнее чая) прочитайте текст Паши Прохорова о Семаке. Там философский вопрос: даже если Семак завоюет четвертый титул, можно ли считать его топом? Семак может стать вторым по чемпионским титулам в РПЛ. Он самый успешный тренер «Зенита»? 10:05 Дмитрий Зимин Всем привет. Меня зовут Дима Зимин и в ближайшие часы я буду готовить вас к пылающему дню в РПЛ. Сегодня лидеры легко могут сравняться по очкам друг с другом: ведь играют сразу три претендента на золото – «Динамо» с «Нижним», ЦСКА с «Химками», а «Зенит» с «Ахматом». Погнали!