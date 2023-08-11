13 топ-событий субботы: Месси, Малком против Роналду, АПЛ, РПЛ и Суперкубок Германии

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Посмотреть все события 12 августа в Матч-центре «Чемпионата»

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:30: «Интер Майами» — «Шарлотт», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/4 финала

Интрига: Месси мчится к первому трофею за «Интер Майами»

«Интер Майами» воспрял с приходом Лео Месси. Команда одержала четыре подряд победы в Кубке Лиг MLS + MX и уже вышла в четвертьфинал турнира. Впереди – «Шарлотт». Команда занимает 24-е место в таблице МЛС. «Интер Майами» — 29-й, но с Месси команда точно взлетит наверх. Однако главная задача на ближайшее время – выход в полуфинал Кубка Лиг.

Лионель Месси Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

👊 5:00: Диана Авсарагова (Россия) — Джастин Киш (США), Bellator 298

Интрига: Авсарагова подтвердит статус претендента на пояс?

На турнире Bellator 298 выступит сразу пятеро российских спортсменов — Касум Касумов, Никита Михайлов, Владимир Токов, Валентин Молдавский и Диана Авсарагова. Все бойцы очень талантливы, но, пожалуй, именно Авсарагова вызывает наибольший интерес. Да, Диана в очередной раз не сумела сделать вес, зато возможная победа над Киш сделает её теневым претендентом на пояс. У Авсараговой нет слабых мест — как и поражений в рекорде.

⚽️ 10:00: Австралия — Франция, ЧМ среди женских команд, 1/4 финала

Интрига: пройдут ли хозяйки турнира в полуфинал?

Чемпионат мира в решающей стадии, сегодня смотрим последние матчи четвертьфинала. Хозяйка турнира сборная Австралии примет Францию в Брисбене при 50 тысячах зрителей на трибунах. Легендарная Сэм Керр дебютировала на домашнем ЧМ только в прошлом раунде и попробует оправдать ожидания местной публики. Конкурировать с ней будут мощные Кадидьяту Дьяни с четырьмя голами в четырёх матчах этого ЧМ и лучший бомбардир сборной Франции Эжени Ле Сомме.

Женская сборная Франции по футболу Фото: Sarah Reed/Getty Images

⚽️ 13:30: Англия — Колумбия, ЧМ среди женских команд, 1/4 финала

Интрига: кто станет последним полуфиналистом чемпионата мира?



Сарина Вигман – последняя женщина-тренер в финальной стадии чемпионата мира — 2023 – попробует вывести свою сборную в полуфинал. А затем и в финал, который может стать для неё вторым подряд: в 2019 году во Франции она во главе сборной Нидерландов стала вице-чемпионкой мира. Против англичанок сегодня выйдет заряженная сборная Колумбии, которая расправилась со сборной Германии на групповом этапе и ещё никогда не поднималась так высоко – до четвертьфинала чемпионата мира. В пользу колумбиек сыграет ещё и двухматчевая дисквалификация ключевого игрока английской сборной Лорен Джеймс. В прошлом раунде она наступила на соперницу, за что получила удаление и бан на две игры.

Женская сборная Англии по футболу Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 1-й тур

Интрига: обновлённый «Арсенал» начинает гонку за титулом



«Арсенал» в прошлом сезоне до конца боролся за золото, но не смог сломить «Сити». Летом 2023 года лондонцы усилили состав Юрриеном Тимбером, Декланом Райсом и Каем Хаверцем. Солидное пополнение. Обновлённый «Арсенал» стартует в АПЛ домашней встречей с «Ноттингемом». В теории «канониры» обязаны набрать три очка, но в начале сезона не исключены сюрпризы. Но, чтобы бороться за золото, нужно побеждать, начиная с 1-го тура.

Мартин Эдегор в составе «Арсенала» Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 15:00: «Локомотив» — «Крылья Советов», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Крылья» отберут очки у испытывающего проблемы «Локо»?



«Крылья» на старте сезоне приятно удивляют. Команда уже набрала семь очков за три тура, героически отыгравшись дома с «Динамо», а затем разгромив «Ростов». «Локомотив» же испытывает проблемы. В 3-м туре случился болезненный разгром от ЦСКА – 1:4. Реабилитироваться за поражение «Локо» может в домашней игре с «Крыльями». Но самарцы вряд ли отдадут победу просто так. Тем интереснее, как сложится ход матча.

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Краснодар», РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Оренбург» одержит первую победу в РПЛ при Ярошике?

«Краснодар» — лидер РПЛ (вместе со «Спартаком»). Но игра южан удивляет. Мы привыкли, что «Краснодар» — атакующая команда. Однако в новом сезоне команда Владимира Ивича не стесняется играть по результату, не всегда привлекательно. Главное — есть результат. А вот у «Оренбурга» с этим проблемы. Команда Иржи Ярошика набрала всего одно очко в трёх турах. Почему бы не одержать первую победу в сезоне дома с «Краснодаром»? Тем более что в последней игре Кубка с «Сочи» оренбуржцы впервые выиграли при Ярошике. Можно продолжить серию.

Иржи Ярошик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Ньюкасл» — «Астон Вилла», АПЛ, 1-й тур

Интрига: встреча двух скрытых фаворитов сезона АПЛ



Старт английской Премьер-лиги дарит интригующий матч. «Ньюкасл» уже в прошлом сезоне попал в Лигу чемпионов, удивив крутой игрой и быстрым прогрессом. «Астон Вилла» после назначения Унаи Эмери также преобразилось. Летом 2023 года оба клуба качественно усилились. И «Ньюкасл», и «Астон Вилла» — претенденты на топ-4. Хотя желающих занять места в зоне ЛЧ очень много. Тем интереснее, как покажут себя команды в очном матче.

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

🏆 ⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», Клубный кубок арабских чемпионов, финал

Интрига: Малком или Роналду заберут первый трофей на Ближнем Востоке?



Малком перешёл в «Аль-Хиляль» всего пару недель назад, а уже поборется за трофей. Его клуб вышел в финал Клубного кубка арабских чемпионов, где встретится с «Аль-Насром». Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой и только сейчас реально близок к титулу. Вряд ли легендарный португалец просто так отдаст победу «Аль-Хилялю». Ожидается заруба с кучей звёзд на поле!

Криштиану Роналду Фото: Gualter Fatia/Getty Images

🏆 ⚽️ 21:45: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Суперкубок Германии

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Германии 2023. Финал Суперкубок Германии 2023. Финал 12 августа 2023, суббота. 21:45 МСК Бавария Мюнхен Не начался РБ Лейпциг Лейпциг Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бавария» начнёт сезон с нового трофея?



«Бавария» — рекордсмен Германии по победам в Суперкубке (кто бы сомневался). Мюнхенцы завоёвывали трофей 10 раз. А их соперник по предстоящему финалу – «РБ Лейпциг» — всего раз выходил в финал, но проиграл в нём (в 2022-м как раз «Баварии»). Теперь у «красных быков» появился шанс на реванш за прошлогоднее поражение. И заодно пополнить коллекцию трофеев новым кубком. Для «Баварии» победа в Суперкубке стала обыденностью: шесть титулов за семь лет. Команда Томаса Тухеля начнёт с Суперкубка и сезон-2023/2024?

«Бавария» и «РБ Лейпциг» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Лорьян», Лига 1, 1-й тур

Интрига: старт «ПСЖ» без Месси, Мбаппе и Неймара



«ПСЖ» устроил очередную смену курса, состава, тренеров и далее по списку. Команду возглавил Луис Энрике, пришла огромная партия новичков, а Лео Месси уехал. Килиан Мбаппе и Неймар до сих пор числятся в клубе, но входят в группу «нежелательных» игроков. И точно не появятся во встрече 1-го тура с «Лорьяном». Интересно посмотреть на новую атаку парижан. И непривычно видеть её без игроков из звёздной тройки.

ФК «ПСЖ» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

⚽️ 22:30: «Атлетик» — «Реал» Мадрид, Ла Лига, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» начинает сезон без Куртуа и Мбаппе



«Реал» желает реабилитации за прошлый сезон без победы в Примере. Команда Карло Анчелотти усилилась летом несколькими игроками. Главный трансфер – Джуд Беллингем. Но проблема появилась буквально за пару дней до нового сезона. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал «кресты». Клуб срочно ищет замену бельгийцу, хотя полноценно заменить его вряд ли получится. Куртуа – лучший голкипер мира на дистанции в пару лет. Плюс ко всему «Реал» входит в сезон для элитной «девятки». Сага с Килианом Мбаппе продолжается, шансов на то, что он летом переберётся в Испанию, становятся всё меньше. Но вряд ли эти проблемы остановят мадридцев и Анчелотти.

ФК «Реал» Мадрид Фото: NurPhoto via Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.

🥊 2:00: Энтони Джошуа (Англия) — Роберт Хелениус (Финляндия), рейтинговый бой

Интрига: сможет ли Джошуа справиться с нервами?

Энтони Джошуа продолжает искать себя после двух поражений от Александра Усика. Знаменитый британец решил подраться с Диллианом Уайтом, но того поймали на допинге. На замену пришлось срочно вызывать Роберта Хелениуса — финского тяжеловеса, которого буквально выдернули с пенсии. У ветерана нет шансов против Энтони, если тот будет действовать хладнокровно. Но в последнее время у британца откровенно шалят нервы. Как Джошуа себя покажет?