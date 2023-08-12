Изменения интересных команд АПЛ, которые вы могли пропустить за лето

Рассказываем про закупку Эмери в «Астон Вилле», Де Дзерби — в «Брайтоне», дорогие трансферы «Ньюкасла» и новый «Тоттенхэм».

Мы уже разобрали новичков сезона АПЛ и вспомнили, как топ-клубы провели лето. Теперь посмотрим, кто готов (как это уже сделал «Ньюкасл») разбавить привычную компанию в борьбе за Лигу чемпионов.

«Ньюкасл»

Главный вопрос — удержит ли Эдди Хау команду на прежнем уровне? Теперь «Ньюкасл» играет сразу на четыре фронта, поэтому необходима глубина состава. Хау уже выстроил рабочую систему с одним из самых лучших оборонительных механизмов в лиге и сделал несколько важных точечных трансферов.

Главное лицо всей летней кампании — Сандро Тонали из «Милана» за € 64 млн. «Ньюкасл» получил центрального хавбека с отличным пасом (когда-то Тонали сравнивали с Андреа Пирло), который при Пиоли прокачал рывки в штрафную. На левый фланг атаки пришёл Харви Барнс из «Лестера» (€ 44 млн) — отличный дриблер с поставленным ударом с правой ноги. В последние годы Барнс прибавил в быстрых комбинациях с партнёрами — это даже выглядит апгрейдом по сравнению с жадным и хрустальным Алланом Сент-Максименом.

У Кирана Триппьера на правом фланге обороны теперь есть сильный конкурент — 20-летний Тино Ливраменто (€ 37,2 млн) из «Саутгемптона». В своё время этот парень разорвал лигу, но потом порвал «кресты» и долго набирал форму. Триппьеру уже 32, поэтому вариант с Ливраменто подходит как для хорошей ротации прямо сейчас, так и на перспективу.

Из заметных потерь — Сент-Максимен (продали в Саудовскую Аравию за € 27,2 млн) и Крис Вуд (в «Ноттингем Форест» за € 17 млн). Вряд ли фанатов «Ньюкасла» расстроил уход Карла Дарлоу, Мэттью Лонгстаффа и Кирана Кларка.

Но даже с трансферами «Ньюкасл» вряд ли выцепит место в ЛЧ второй раз подряд. «Челси» и «Ливерпуль» должны выздороветь.

Эдди Хау Фото: George Wood/Getty Images

Самые результативные на предсезонке: Эллиот Андерсон (4 гола, 3 голевые передачи); Александер Исак (2 гола, 2 голевые передачи).

Прогноз — шестое место.

«Брайтон»

Роберто Де Дзерби потерял (потеряет) двух ключевых игроков — пришёл «Ливерпуль», который сначала забрал Алексиса Мак Аллистера за € 42 млн, а потом был готов отвалить страшные € 127 млн за Мойсеса Кайседо. Полузащитник в итоге, видимо, всё же выберет «Челси», но в команде не останется. Ещё ушёл вратарь Роберто Санчес на скамейку в «Челси» (€ 23 млн), но он уже не был основным в «Брайтоне».

Клуб известен тем, что находит топовых ноунеймов и за год-два прокачивает их трансферную стоимость. Заберёшь у «Брайтона» одного футболиста — вырастет сразу три. К Де Дзерби приехали форвард Жоао Педро из «Уотфорда» (€ 34,2 млн), вратарь Барт Вербрюгген из «Андерлехта» (€ 20 млн), центрдеф Игор из «Фиорентины» (€ 17 млн) + свободными агентами перешли Джеймс Милнер и Махмуд Дауд.

А ведь ещё есть пачка футболистов, от которых ждут прорыва в новом сезоне — Хулио Энсисо, Эван Фергюсон, Факундо Буонанотте, Симон Адингра. У Де Дзерби сейчас один из самых атакующих и универсальных составов в лиге — много опций в схеме 4-2-3-1. Нас ждёт настоящее шоу.

Джеймс Милнер Фото: Steve Bardens/Getty Images

Самый результативный на предсезонке: Жоао Педро — 2 гола, 1 голевая передача;

Прогноз — седьмое место.

«Астон Вилла»

Унаи Эмери в прошлом сезоне, во-первых, показал разницу между Стивеном Джеррардом и нормальным тренером. Во-вторых, выстроил «Астон Виллу» под свою философию (что получается у Эмери не всегда). Более того — боссы клуба после прорыва в еврокубки щедро проспонсировали запросы тренера. В Бирмингем переехали Пау Торрес из «Вильярреала» за € 33 млн (один из лучших пасующих защитников Европы) и Мусса Диаби из «Байера» за € 55 млн (крутейший вариант на правый фланг атаки). Также из «Лестера» на свободном трансфере пришёл центрхав Юри Тилеманс.

При этом «Астон Вилла» никого не потеряла из ключевых исполнителей — грустить можно только от ухода 38-летнего Эшли Янга (неплохо подменил Мэтти Кэша весной). Но есть и опасения: например, у Олли Уоткинса нет хорошего дублёра. Зато в центре обороны бешеная конкуренция — Пау Торрес, Диего Карлос, Тайрон Мингз, Эзри Конса. Беспощадный вертикальный футбол Эмери готов и дальше ломать АПЛ. Но будет сложно из-за плотного графика. Или кто-то думает, что Эмери не пойдёт за ещё одной Лигой Европы?

Самые результативные на предсезонке: Олли Уоткинс (4 гола), Эмилиано Буэндия — (3 гола, 1 голевая передача), Дуглас Луис (3 голевые передачи);

Прогноз — девятое место.

«Тоттенхэм»

Гарри Кейн наконец-то свободен и уезжает в «Баварию» за € 100 млн + бонусы. Наверное, это меняет все планы Ангелоса Постекоглу, нового тренера команды. Хотя, судя по тратам на рынке, «Тоттенхэм» что-то знал. Постекоглу даже признался, что держал вариант, при котором игру придётся строить без Кейна.

Наконец-то появился атакующий полузащитник с хорошими качествами в созидании. «Тоттенхэм» заплатил за Джеймса Мэддисона из «Лестера» € 46,3 млн. Пора подтянуть штаны — Мэддисон отлично пасует, исполняет стандарты и завершает атаки. € 40 млн улетели в «Вольфсбург» за центрдефа Микки ван де Вена. Тут клуб откровенно переплатил, однако быстрый голландский ЦЗ явно лучше Эрика Дайера и несостоявшейся легенды «Спартака» Давинсона Санчеса.

Также «Тоттенхэм» нашел замену стареющему Уго Льорису. Гульельмо Викарио из «Эмполи» два сезона подряд тащил скромный итальянский клуб — за него выложили € 20 млн. Есть и трансфер на перспективу — 19-летний Алехо Велис из «Росарио Сентрал» стоил «Тоттенхэму» € 15 млн. Когда-то Велиса хотел «Краснодар», но не срослось.

Из потерь, если не считать Кейна, Гарри Уинкс (€ 11,6 млн, уехал поднимать с колен «Лестер») и Лукас Моура (свободный агент, отправился в «Сан-Паулу»). Плюс в «Лидс» уехал защитник Джо Роден. На предсезонке Постекоглу наигрывал схему 4-3-3, которая при владении превращалась в 2-3-5, но как это будет работать без Кейна — большой вопрос. Зато наконец-то в старт вернулся Ив Биссума, который при Антонио Конте плотно сидел в запасе. Плюс Дестини Удоджи окреп в аренде в «Удинезе» — скорее всего, он будет основным левым защитником.

Вернется ли «Тоттенхэм» в топ? Маловероятно. Уход Кейна — это колоссальный удар по атакующему потенциалу + в качестве других позиций команда сильно уступает конкурентам.

Ришарлисон Фото: Eric Alonso/Getty Images