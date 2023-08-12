Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

АПЛ-2023/2024, трансферы: «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Брайтон», «Астон Вилла», как изменились за лето

Изменения интересных команд АПЛ, которые вы могли пропустить за лето
Александр Симбирский
Как за лето изменились команды АПЛ
Комментарии
Рассказываем про закупку Эмери в «Астон Вилле», Де Дзерби — в «Брайтоне», дорогие трансферы «Ньюкасла» и новый «Тоттенхэм».

Мы уже разобрали новичков сезона АПЛ и вспомнили, как топ-клубы провели лето. Теперь посмотрим, кто готов (как это уже сделал «Ньюкасл») разбавить привычную компанию в борьбе за Лигу чемпионов.

«Ньюкасл»

Главный вопрос — удержит ли Эдди Хау команду на прежнем уровне? Теперь «Ньюкасл» играет сразу на четыре фронта, поэтому необходима глубина состава. Хау уже выстроил рабочую систему с одним из самых лучших оборонительных механизмов в лиге и сделал несколько важных точечных трансферов.

Главное лицо всей летней кампании — Сандро Тонали из «Милана» за € 64 млн. «Ньюкасл» получил центрального хавбека с отличным пасом (когда-то Тонали сравнивали с Андреа Пирло), который при Пиоли прокачал рывки в штрафную. На левый фланг атаки пришёл Харви Барнс из «Лестера» (€ 44 млн) — отличный дриблер с поставленным ударом с правой ноги. В последние годы Барнс прибавил в быстрых комбинациях с партнёрами — это даже выглядит апгрейдом по сравнению с жадным и хрустальным Алланом Сент-Максименом.

Что придётся вычёркивать в первую очередь?
Бинго — 25 событий нового сезона АПЛ. Это наверняка случится в чемпионате Англии!
Бинго — 25 событий нового сезона АПЛ. Это наверняка случится в чемпионате Англии!

У Кирана Триппьера на правом фланге обороны теперь есть сильный конкурент — 20-летний Тино Ливраменто (€ 37,2 млн) из «Саутгемптона». В своё время этот парень разорвал лигу, но потом порвал «кресты» и долго набирал форму. Триппьеру уже 32, поэтому вариант с Ливраменто подходит как для хорошей ротации прямо сейчас, так и на перспективу.

Из заметных потерь — Сент-Максимен (продали в Саудовскую Аравию за € 27,2 млн) и Крис Вуд (в «Ноттингем Форест» за € 17 млн). Вряд ли фанатов «Ньюкасла» расстроил уход Карла Дарлоу, Мэттью Лонгстаффа и Кирана Кларка.

Но даже с трансферами «Ньюкасл» вряд ли выцепит место в ЛЧ второй раз подряд. «Челси» и «Ливерпуль» должны выздороветь.

Эдди Хау

Эдди Хау

Фото: George Wood/Getty Images

  • Самые результативные на предсезонке: Эллиот Андерсон (4 гола, 3 голевые передачи); Александер Исак (2 гола, 2 голевые передачи).
  • Прогноз — шестое место.

«Брайтон»

Роберто Де Дзерби потерял (потеряет) двух ключевых игроков — пришёл «Ливерпуль», который сначала забрал Алексиса Мак Аллистера за € 42 млн, а потом был готов отвалить страшные € 127 млн за Мойсеса Кайседо. Полузащитник в итоге, видимо, всё же выберет «Челси», но в команде не останется. Ещё ушёл вратарь Роберто Санчес на скамейку в «Челси» (€ 23 млн), но он уже не был основным в «Брайтоне».

Если пропустили, то тут — большой разбор «нового» «Ливерпуля»:
Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?
Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?

Клуб известен тем, что находит топовых ноунеймов и за год-два прокачивает их трансферную стоимость. Заберёшь у «Брайтона» одного футболиста — вырастет сразу три. К Де Дзерби приехали форвард Жоао Педро из «Уотфорда» (€ 34,2 млн), вратарь Барт Вербрюгген из «Андерлехта» (€ 20 млн), центрдеф Игор из «Фиорентины» (€ 17 млн) + свободными агентами перешли Джеймс Милнер и Махмуд Дауд.

А ведь ещё есть пачка футболистов, от которых ждут прорыва в новом сезоне — Хулио Энсисо, Эван Фергюсон, Факундо Буонанотте, Симон Адингра. У Де Дзерби сейчас один из самых атакующих и универсальных составов в лиге — много опций в схеме 4-2-3-1. Нас ждёт настоящее шоу.

Джеймс Милнер

Джеймс Милнер

Фото: Steve Bardens/Getty Images

  • Самый результативный на предсезонке: Жоао Педро — 2 гола, 1 голевая передача;
  • Прогноз — седьмое место.

«Астон Вилла»

Унаи Эмери в прошлом сезоне, во-первых, показал разницу между Стивеном Джеррардом и нормальным тренером. Во-вторых, выстроил «Астон Виллу» под свою философию (что получается у Эмери не всегда). Более того — боссы клуба после прорыва в еврокубки щедро проспонсировали запросы тренера. В Бирмингем переехали Пау Торрес из «Вильярреала» за € 33 млн (один из лучших пасующих защитников Европы) и Мусса Диаби из «Байера» за € 55 млн (крутейший вариант на правый фланг атаки). Также из «Лестера» на свободном трансфере пришёл центрхав Юри Тилеманс.

Один из главных трансферов лета в АПЛ — новый форвард «МЮ»:
«Новый Холанд» — официально в «МЮ»! Главное о потенциальной мировой звезде
«Новый Холанд» — официально в «МЮ»! Главное о потенциальной мировой звезде

При этом «Астон Вилла» никого не потеряла из ключевых исполнителей — грустить можно только от ухода 38-летнего Эшли Янга (неплохо подменил Мэтти Кэша весной). Но есть и опасения: например, у Олли Уоткинса нет хорошего дублёра. Зато в центре обороны бешеная конкуренция — Пау Торрес, Диего Карлос, Тайрон Мингз, Эзри Конса. Беспощадный вертикальный футбол Эмери готов и дальше ломать АПЛ. Но будет сложно из-за плотного графика. Или кто-то думает, что Эмери не пойдёт за ещё одной Лигой Европы?

  • Самые результативные на предсезонке: Олли Уоткинс (4 гола), Эмилиано Буэндия — (3 гола, 1 голевая передача), Дуглас Луис (3 голевые передачи);
  • Прогноз — девятое место.

«Тоттенхэм»

Гарри Кейн наконец-то свободен и уезжает в «Баварию» за € 100 млн + бонусы. Наверное, это меняет все планы Ангелоса Постекоглу, нового тренера команды. Хотя, судя по тратам на рынке, «Тоттенхэм» что-то знал. Постекоглу даже признался, что держал вариант, при котором игру придётся строить без Кейна.

Наконец-то появился атакующий полузащитник с хорошими качествами в созидании. «Тоттенхэм» заплатил за Джеймса Мэддисона из «Лестера» € 46,3 млн. Пора подтянуть штаны — Мэддисон отлично пасует, исполняет стандарты и завершает атаки. € 40 млн улетели в «Вольфсбург» за центрдефа Микки ван де Вена. Тут клуб откровенно переплатил, однако быстрый голландский ЦЗ явно лучше Эрика Дайера и несостоявшейся легенды «Спартака» Давинсона Санчеса.

Также «Тоттенхэм» нашел замену стареющему Уго Льорису. Гульельмо Викарио из «Эмполи» два сезона подряд тащил скромный итальянский клуб — за него выложили € 20 млн. Есть и трансфер на перспективу — 19-летний Алехо Велис из «Росарио Сентрал» стоил «Тоттенхэму» € 15 млн. Когда-то Велиса хотел «Краснодар», но не срослось.

Трансфер Викарио — один из самых выгодных этим летом:
Топ-клуб АПЛ по дешёвке взял классного вратаря. Кто заменит чемпиона мира Льориса
Топ-клуб АПЛ по дешёвке взял классного вратаря. Кто заменит чемпиона мира Льориса

Из потерь, если не считать Кейна, Гарри Уинкс (€ 11,6 млн, уехал поднимать с колен «Лестер») и Лукас Моура (свободный агент, отправился в «Сан-Паулу»). Плюс в «Лидс» уехал защитник Джо Роден. На предсезонке Постекоглу наигрывал схему 4-3-3, которая при владении превращалась в 2-3-5, но как это будет работать без Кейна — большой вопрос. Зато наконец-то в старт вернулся Ив Биссума, который при Антонио Конте плотно сидел в запасе. Плюс Дестини Удоджи окреп в аренде в «Удинезе» — скорее всего, он будет основным левым защитником.

Вернется ли «Тоттенхэм» в топ? Маловероятно. Уход Кейна — это колоссальный удар по атакующему потенциалу + в качестве других позиций команда сильно уступает конкурентам.

Ришарлисон

Ришарлисон

Фото: Eric Alonso/Getty Images

  • Самые результативные на предсезонке: Гарри Кейн (4 гола), удачи в Германии; Ришарлисон (3 гола); Джовани Ло Чельсо (1 гол, 2 голевые передачи);
  • Прогноз — восьмое место.
А здесь — про изменения двух лучших команд прошлого сезона:
«Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл? «Сити» взял шестого центрального защитника за безумные € 90 млн! Какой в этом смысл?
У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона? У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023