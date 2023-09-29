15 топ-событий субботы: безумный день в футболе, хоккее, баскетболе и теннисе!

Супернасыщенное 30 сентября: старт Единой лиги, яркие матчи в РПЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиге, КХЛ и первый финал Шнайдер.

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 10:00*: Онс Жабер (Тунис, 1) — Диана Шнайдер (Россия), Нинбо, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Диана Шнайдер свой первый трофей WTA?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Благодаря этому успеху она теперь улучшит свой рекорд на 20 позиций и будет 63-й ракеткой мира. В случае победы в финале Диана ворвётся в топ-55 рейтинга WTA. Но сделать это будет непросто, поскольку россиянке будет противостоять опытная Онс Жабер, которая не только старше Шнайдер на 10 лет, но ещё и успела побывать в статусе второй ракетки мира и сыграла в 12 финалах, в том числе и на трёх «Шлемах». Ранее девушки друг с другом не играли. Кто же победит в субботу?

Диана Шнайдер Фото: Graham Denholm/Getty Images

🎾 Отдельное расписание тенниса

В теннисном туре сейчас жара. Лучшие атлеты мира вовсю сражаются на азиатских турнирах. Мы подготовили отдельное расписание топ-матчей 30 сентября.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 10-й тур

Интрига: сохранит ли «Зенит» место в топ-3?

«Оренбург» и «Зенит» подходят к очной встрече побитыми: первые в прошлом туре проиграли «Пари НН», вторые — «Локомотиву». Правда, задачи у команд совсем разные. «Оренбург» из-за неудачного старта сезона пока находится в зоне стыковых матчей, а «Зенит» гонится за лидерами чемпионата. На данный момент чемпион занимает третье место, уступая в одно очко «Крыльям Советов» и в три — «Краснодару». Учитывая, что совсем рядом «Спартак», «Динамо» и «Локо», первоочерёдная задача — не отдать место в тройке, хотя и подняться выше в таблице было бы заманчиво.

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 14:00: «УНИКС» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, первый этап

Интрига: кто из финалистов подошёл к сезону в лучшей форме?

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего. Тогда сильнее оказался казанский клуб. Тем не менее, судя по Суперкубку, кажется, что «Локомотив» находится в лучшей форме. Тот баскетбол, что показали краснодарцы во второй половине с «Фенербахче», можно смело назвать высококлассным по европейским меркам. В свою очередь, УНИКСу нужно доказать, что их стоит всё так же считать одними из фаворитов сезона.

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 10-й тур

Интрига: удержится ли «Краснодар» на первом месте?

Команда Ивича продолжает лидировать в РПЛ, но, несмотря на отсутствие поражений, результаты всё равно стали менее убедительными. В пяти последних матчах чемпионата «Краснодар» трижды сыграл вничью, поэтому отрыв от конкурентов уже не такой убедительный. На данный момент краснодарцы опережают «Крылья Советов» на три очка, а «Зенит» отстаёт от лидера на четыре очка. «Рубин» же в прошлом туре прервал трёхматчевую серию без побед и расположился ровно над зоной стыков. Может, и против фаворита удастся удачно сыграть, учитывая родной стадион?

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 14:30: «Трактор» — «Спартак», КХЛ, регулярный чемпионат

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Трактор» нападение «Спартака»?

Челябинский клуб проиграл четыре матча из последних пяти и сейчас переживает крайне непростой период в сезоне КХЛ. В свою очередь, «Спартак» находится на подъёме, что подтвердила последняя игра красно-белых в Череповце. Две пропущенные шайбы на старте матча с «Северсталью» не стали большим ударом для команды Алексея Жамнова. Гол одного из лучших игроков сезона Николая Голдобина вернул «Спартак» в игру, которая в итоге завершилась победой москвичей (5:3). Теперь они сыграют в Челябинске.

Николай Голдобин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Торпедо» — ХК «Сочи», КХЛ, регулярный чемпионат

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли сюрприз сезона КХЛ с командой Игоря Ларионова?

Клуб из самого южного региона КХЛ удивил всех в первый месяц регулярного чемпионата. ХК «Сочи» выдал шестиматчевую победную серию, чего не случалось с этой командой на протяжении семи последних лет. Удачный отрезок «леопардов» цинично прервал ЦСКА, учинивший команде Дмитрия Кокорева форменный погром — 7:1. Теперь южане сразятся с лидером сезона «Торпедо», в активе которого четырёхматчевая победная серия.

Игорь Ларионов управляет игрой ХК «Торпедо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏉 18:45: Фиджи — Грузия, КМ-2023 по регби, 4-й тур

Интрига: использует ли Грузия свой последний шанс выйти в плей-офф?

Многие поклонники регби в России, не имея возможности болеть за сборную своей страны, переживают за соседей из Грузии. Но у грузин дела на Кубке мира идут не гладко: они набрали лишь два очка и сохраняют призрачные шансы на выход в плей-офф. Чтобы сохранить их, нужно обыгрывать Фиджи и надеяться на какое-то чудо в матче с Уэльсом. Понятно, что островитяне посильнее и тоже заряжены на победу, чтобы занять второе место, но грузины известны своим неуступчивым и боевитым характером. Кажется, сейчас самое время вновь его продемонстрировать.

Сборная Грузии на КМ-2023 по регби Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Балтика», РПЛ, 10-й тур

Интрига: ЦСКА усугубит положение Игнашевича? Или наоборот?

И ЦСКА, и «Балтика» пока не радуют результатами. Армейцы занимают лишь девятое место в чемпионате, а калининградцы и вовсе завязли в зоне стыков. Так что для обеих команд предстоящий матч — суперважный. Ничья может разве что немного порадовать «Балтику», поскольку ей придётся играть на поле фаворита, но победа была бы куда полезнее. Дополнительный сюжет: Игнашевич против своей бывшей команды, которой отдал бóльшую часть карьеры футболиста. Кто кому подпортит жизнь?

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Милан» — «Лацио», Серия А, 7-й тур

Интрига: «Милан» обойдёт «Интер» и приблизит Сарри к увольнению?

Унизительное поражение в миланском дерби не смутило «Милан» — после этого команда дважды победила в чемпионате и снова сравнялась по очкам с «Интером». У «Лацио» же проблемы: запрыгнув в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, римляне дрогнули и оказались на 14-м месте в Серии А. Положение Сарри выглядит уже не таким железным, и «Милан» может его усугубить. А заодно подвинуть «Интер», если тот потеряет очки.

Маурицио Сарри Фото: NurPhoto via Getty Images

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 7-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» прервёт победную серию «Ливерпуля» и поможет «Сити»?

Матч тура в Англии! «Тоттенхэм» переродился при новом тренере Постекоглу и занимает четвёртое место в АПЛ при 14 очках. Но у «Ливерпуля» дела идут ещё лучше: вторая строчка, 16 очков (больше только у «Манчестер Сити» — 18) и пятиматчевая победная серия в чемпионате. “Тоттенхэм” мог бы похвастать такими же успехами, однако в прошлом туре сыграл вничью с «Арсеналом». Так что интрига сумасшедшая: либо лондонцы остановят «Ливерпуль» и помогут «Сити» оторваться, либо команда Клоппа продолжит погоню и одержит престижную победу на выезде.

Сон Хын Мин и Мохамед Салах Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 19:30: «Жирона» — «Реал», Ла Лига, 8-й тур

Интрига: остановит ли «Реал» сенсационного лидера чемпионата?

Когда кто-то говорит, что «Реал» сыграет с лидером Примеры, все представляют «Барселону». Ну или хотя бы «Атлетико». Однако сейчас речь идёт о «Жироне», которая одержала шесть побед подряд и захватила единоличное лидерство. «Реал» отстаёт на одно очко и постарается остановить команду-сенсацию. На кону первое место — такие матчи пропускать нельзя.

Остановит ли «Реал» сенсационного лидера чемпионата? Фото: Soccrates/Getty Images

⚽️ 19:30: «РБ Лейпциг» — «Бавария», Бундеслига, 6-й тур

Интрига: «Лейпциг» скинет «Баварию» с первого места?

Сезон в Бундеслиге начался захватывающе. После пяти туров «Бавария» традиционно идёт первой, но у «Байера» столько же очков (13), а ещё сразу три команды — «Штутгарт», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» — отстают всего на одно очко. И сегодня мюнхенцам предстоит сыграть с «РБ». Многое зависит и от «Байера», но всё равно факт: у «Баварии» и «Лейпцига» есть возможность завершить тур на первом месте.

У «Баварии» и «Лейпцига» есть возможность завершить тур на первом месте Фото: firo sportphoto/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 8-й тур

Интрига: кто затащит в матче дня в Саудовской Аравии?

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» — одни из команд, устроивших летний бум на трансферном рынке. Первые привезли Эдуарда Менди, Демирала, Кессье, Мареза, Фирмино и Сент-Максимена. Вторые назначили тренером Стивена Джеррарда и заманили Вейналдума с Хендерсоном и ещё пару звёзд. В таблице пока выше «Аль-Иттифак» (четвёртое место, 16 очков), но «Аль-Ахли» совсем рядом (шестое место, 15 очков). Плотность в таблице высокая, так что математически обе команды могут резко прыгнуть вверх уже по итогам этого тура. Первое место занимает «Аль-Иттихад» (18 очков).

Роберто Фирмино Фото: Anadolu Agency via Getty Images

⚽️ 22:00: «Монако» — «Марсель», Лига 1, 7-й тур

Интрига: Головин поднимет бешенство марсельских фанатов на новый уровень?

Матч дня во Франции пройдёт в Монако. Монегаски бодро начали сезон и, несмотря на поражение в предыдущем туре, занимают четвёртое место в Лиге 1, отставая от лидера — «Бреста» — всего на два очка. В «Марселе» же полный бардак: недовольные фанаты надавили на клуб и добились отставки тренера и руководства. Место Марселино занял Гаттузо — кажется, он идеально подходит команде по темпераменту. Вопрос только один: насколько это поможет в первом матче, учитывая непростого соперника и чужое поле?

Александр Головин Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🥊 23:00*: Мурат Гассиев (Армения) — Валлин Отто (Швеция), рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как Гассиев покажет себя против топового боксёра?

В последние годы карьера Мурата Гассиева откровенно забуксовала. Травмы и откровенно слабые соперники не позволяли уверенно называть россиянина серьёзной силой в тяжёлом весе. Но теперь Гассиев получил действительно топового оппонента. Отто Валлин проигрывал только Тайсону Фьюри, никогда не падает и очень опытен. Если Гассиев пройдёт шведа, его можно будет считать претендентом на титул.