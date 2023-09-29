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Расписание спортивных матчей 30 сентября 2023 года — live-трансляции, результаты, кто сыграет

15 топ-событий субботы: безумный день в футболе, хоккее, баскетболе и теннисе!
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 сентября
Аудио-версия:
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Супернасыщенное 30 сентября: старт Единой лиги, яркие матчи в РПЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиге, КХЛ и первый финал Шнайдер.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 10:00*: Онс Жабер (Тунис, 1) — Диана Шнайдер (Россия), Нинбо, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. Финал
30 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: завоюет ли Диана Шнайдер свой первый трофей WTA?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Благодаря этому успеху она теперь улучшит свой рекорд на 20 позиций и будет 63-й ракеткой мира. В случае победы в финале Диана ворвётся в топ-55 рейтинга WTA. Но сделать это будет непросто, поскольку россиянке будет противостоять опытная Онс Жабер, которая не только старше Шнайдер на 10 лет, но ещё и успела побывать в статусе второй ракетки мира и сыграла в 12 финалах, в том числе и на трёх «Шлемах». Ранее девушки друг с другом не играли. Кто же победит в субботу?

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Graham Denholm/Getty Images

🎾 Отдельное расписание тенниса

В теннисном туре сейчас жара. Лучшие атлеты мира вовсю сражаются на азиатских турнирах. Мы подготовили отдельное расписание топ-матчей 30 сентября.

6 топ-матчей субботы в теннисе:
6 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Павлюченкова и Рублёв сражаются в Азии
6 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Павлюченкова и Рублёв сражаются в Азии

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 10-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Зенит» место в топ-3?

«Оренбург» и «Зенит» подходят к очной встрече побитыми: первые в прошлом туре проиграли «Пари НН», вторые — «Локомотиву». Правда, задачи у команд совсем разные. «Оренбург» из-за неудачного старта сезона пока находится в зоне стыковых матчей, а «Зенит» гонится за лидерами чемпионата. На данный момент чемпион занимает третье место, уступая в одно очко «Крыльям Советов» и в три — «Краснодару». Учитывая, что совсем рядом «Спартак», «Динамо» и «Локо», первоочерёдная задача — не отдать место в тройке, хотя и подняться выше в таблице было бы заманчиво.

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 14:00: «УНИКС» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, первый этап

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из финалистов подошёл к сезону в лучшей форме?

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего. Тогда сильнее оказался казанский клуб. Тем не менее, судя по Суперкубку, кажется, что «Локомотив» находится в лучшей форме. Тот баскетбол, что показали краснодарцы во второй половине с «Фенербахче», можно смело назвать высококлассным по европейским меркам. В свою очередь, УНИКСу нужно доказать, что их стоит всё так же считать одними из фаворитов сезона.

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего

Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 10-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержится ли «Краснодар» на первом месте?

Команда Ивича продолжает лидировать в РПЛ, но, несмотря на отсутствие поражений, результаты всё равно стали менее убедительными. В пяти последних матчах чемпионата «Краснодар» трижды сыграл вничью, поэтому отрыв от конкурентов уже не такой убедительный. На данный момент краснодарцы опережают «Крылья Советов» на три очка, а «Зенит» отстаёт от лидера на четыре очка. «Рубин» же в прошлом туре прервал трёхматчевую серию без побед и расположился ровно над зоной стыков. Может, и против фаворита удастся удачно сыграть, учитывая родной стадион?

Владимир Ивич

Владимир Ивич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 14:30: «Трактор» — «Спартак», КХЛ, регулярный чемпионат

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Трактор» нападение «Спартака»?

Челябинский клуб проиграл четыре матча из последних пяти и сейчас переживает крайне непростой период в сезоне КХЛ. В свою очередь, «Спартак» находится на подъёме, что подтвердила последняя игра красно-белых в Череповце. Две пропущенные шайбы на старте матча с «Северсталью» не стали большим ударом для команды Алексея Жамнова. Гол одного из лучших игроков сезона Николая Голдобина вернул «Спартак» в игру, которая в итоге завершилась победой москвичей (5:3). Теперь они сыграют в Челябинске.

Николай Голдобин

Николай Голдобин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Торпедо» — ХК «Сочи», КХЛ, регулярный чемпионат

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли сюрприз сезона КХЛ с командой Игоря Ларионова?

Клуб из самого южного региона КХЛ удивил всех в первый месяц регулярного чемпионата. ХК «Сочи» выдал шестиматчевую победную серию, чего не случалось с этой командой на протяжении семи последних лет. Удачный отрезок «леопардов» цинично прервал ЦСКА, учинивший команде Дмитрия Кокорева форменный погром — 7:1. Теперь южане сразятся с лидером сезона «Торпедо», в активе которого четырёхматчевая победная серия.

Игорь Ларионов управляет игрой ХК «Торпедо»

Игорь Ларионов управляет игрой ХК «Торпедо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏉 18:45: Фиджи — Грузия, КМ-2023 по регби, 4-й тур

Регби. КМ-2023 . Группа C. 4-й тур
30 сентября 2023, суббота. 18:45 МСК
Фиджи
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: использует ли Грузия свой последний шанс выйти в плей-офф?

Многие поклонники регби в России, не имея возможности болеть за сборную своей страны, переживают за соседей из Грузии. Но у грузин дела на Кубке мира идут не гладко: они набрали лишь два очка и сохраняют призрачные шансы на выход в плей-офф. Чтобы сохранить их, нужно обыгрывать Фиджи и надеяться на какое-то чудо в матче с Уэльсом. Понятно, что островитяне посильнее и тоже заряжены на победу, чтобы занять второе место, но грузины известны своим неуступчивым и боевитым характером. Кажется, сейчас самое время вновь его продемонстрировать.

Сборная Грузии на КМ-2023 по регби

Сборная Грузии на КМ-2023 по регби

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Балтика», РПЛ, 10-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА усугубит положение Игнашевича? Или наоборот?

И ЦСКА, и «Балтика» пока не радуют результатами. Армейцы занимают лишь девятое место в чемпионате, а калининградцы и вовсе завязли в зоне стыков. Так что для обеих команд предстоящий матч — суперважный. Ничья может разве что немного порадовать «Балтику», поскольку ей придётся играть на поле фаворита, но победа была бы куда полезнее. Дополнительный сюжет: Игнашевич против своей бывшей команды, которой отдал бóльшую часть карьеры футболиста. Кто кому подпортит жизнь?

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Милан» — «Лацио», Серия А, 7-й тур

Италия - Серия А . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» обойдёт «Интер» и приблизит Сарри к увольнению?

Унизительное поражение в миланском дерби не смутило «Милан» — после этого команда дважды победила в чемпионате и снова сравнялась по очкам с «Интером». У «Лацио» же проблемы: запрыгнув в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, римляне дрогнули и оказались на 14-м месте в Серии А. Положение Сарри выглядит уже не таким железным, и «Милан» может его усугубить. А заодно подвинуть «Интер», если тот потеряет очки.

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри

Фото: NurPhoto via Getty Images

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 7-й тур

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» прервёт победную серию «Ливерпуля» и поможет «Сити»?

Матч тура в Англии! «Тоттенхэм» переродился при новом тренере Постекоглу и занимает четвёртое место в АПЛ при 14 очках. Но у «Ливерпуля» дела идут ещё лучше: вторая строчка, 16 очков (больше только у «Манчестер Сити» — 18) и пятиматчевая победная серия в чемпионате. “Тоттенхэм” мог бы похвастать такими же успехами, однако в прошлом туре сыграл вничью с «Арсеналом». Так что интрига сумасшедшая: либо лондонцы остановят «Ливерпуль» и помогут «Сити» оторваться, либо команда Клоппа продолжит погоню и одержит престижную победу на выезде.

Сон Хын Мин и Мохамед Салах

Сон Хын Мин и Мохамед Салах

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 19:30: «Жирона» — «Реал», Ла Лига, 8-й тур

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Реал» сенсационного лидера чемпионата?

Когда кто-то говорит, что «Реал» сыграет с лидером Примеры, все представляют «Барселону». Ну или хотя бы «Атлетико». Однако сейчас речь идёт о «Жироне», которая одержала шесть побед подряд и захватила единоличное лидерство. «Реал» отстаёт на одно очко и постарается остановить команду-сенсацию. На кону первое место — такие матчи пропускать нельзя.

Остановит ли «Реал» сенсационного лидера чемпионата?

Остановит ли «Реал» сенсационного лидера чемпионата?

Фото: Soccrates/Getty Images

⚽️ 19:30: «РБ Лейпциг» — «Бавария», Бундеслига, 6-й тур

Германия - Бундеслига . 6-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лейпциг» скинет «Баварию» с первого места?

Сезон в Бундеслиге начался захватывающе. После пяти туров «Бавария» традиционно идёт первой, но у «Байера» столько же очков (13), а ещё сразу три команды — «Штутгарт», «Лейпциг» и «Хоффенхайм» — отстают всего на одно очко. И сегодня мюнхенцам предстоит сыграть с «РБ». Многое зависит и от «Байера», но всё равно факт: у «Баварии» и «Лейпцига» есть возможность завершить тур на первом месте.

У «Баварии» и «Лейпцига» есть возможность завершить тур на первом месте

У «Баварии» и «Лейпцига» есть возможность завершить тур на первом месте

Фото: firo sportphoto/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 8-й тур

Саудовская Аравия - Про лига . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Не начался
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто затащит в матче дня в Саудовской Аравии?

«Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» — одни из команд, устроивших летний бум на трансферном рынке. Первые привезли Эдуарда Менди, Демирала, Кессье, Мареза, Фирмино и Сент-Максимена. Вторые назначили тренером Стивена Джеррарда и заманили Вейналдума с Хендерсоном и ещё пару звёзд. В таблице пока выше «Аль-Иттифак» (четвёртое место, 16 очков), но «Аль-Ахли» совсем рядом (шестое место, 15 очков). Плотность в таблице высокая, так что математически обе команды могут резко прыгнуть вверх уже по итогам этого тура. Первое место занимает «Аль-Иттихад» (18 очков).

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

⚽️ 22:00: «Монако» — «Марсель», Лига 1, 7-й тур

Франция - Лига 1 . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Головин поднимет бешенство марсельских фанатов на новый уровень?

Матч дня во Франции пройдёт в Монако. Монегаски бодро начали сезон и, несмотря на поражение в предыдущем туре, занимают четвёртое место в Лиге 1, отставая от лидера — «Бреста» — всего на два очка. В «Марселе» же полный бардак: недовольные фанаты надавили на клуб и добились отставки тренера и руководства. Место Марселино занял Гаттузо — кажется, он идеально подходит команде по темпераменту. Вопрос только один: насколько это поможет в первом матче, учитывая непростого соперника и чужое поле?

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🥊 23:00*: Мурат Гассиев (Армения) — Валлин Отто (Швеция), рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Мурат Гассиев - Отто Валлин
30 сентября 2023, суббота. 23:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Валлин Отто

Интрига: как Гассиев покажет себя против топового боксёра?

В последние годы карьера Мурата Гассиева откровенно забуксовала. Травмы и откровенно слабые соперники не позволяли уверенно называть россиянина серьёзной силой в тяжёлом весе. Но теперь Гассиев получил действительно топового оппонента. Отто Валлин проигрывал только Тайсону Фьюри, никогда не падает и очень опытен. Если Гассиев пройдёт шведа, его можно будет считать претендентом на титул.

Объясняем, почему бой не будет простым для Мурата:
Гассиев колотил всех слишком быстро. Гонки на «мешках» выйдут Мурату боком?
Гассиев колотил всех слишком быстро. Гонки на «мешках» выйдут Мурату боком?
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