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Расписание спортивных матчей 8 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

14 топ-событий воскресенья: дерби, Самсонова в финале, бой Нурмагомедова и вау-футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 октября 2023 года
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Ваше обалденное расписание на 8 октября: начинаем с ММА, затем теннис, а весь день — футбол, баскетбол и хоккей!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

👊 7:00*: Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США), Bellator 300

*Время боя ориентировочное

Bellator 2023. Bellator 300, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов - Брент Примус
08 октября 2023, воскресенье. 07:55 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Брент Примус

Интрига: американский ветеран остановит доминирование Усмана?

Усман Нурмагомедов давно и прочно удерживает чемпионский пояс Bellator в лёгком весе. Теперь двоюродному брату Хабиба предстоит очередная защита титула на юбилейном турнире промоушена. Брент Примус — опытный, но не слишком титулованный боец, последние результаты которого не поражают воображение. С другой стороны, именно такие скромные парни иногда устраивают сенсации. Доминирование Усмана прервётся?

Объясняем, почему Нурмагомедов уже перерос Bellator:
Bellator — золотая клетка для брата Хабиба. Усман рискует променять карьеру на деньги
Bellator — золотая клетка для брата Хабиба. Усман рискует променять карьеру на деньги

🎾 9:00*: Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия, 2), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: поквитается ли Даниил Медведев со своим обидчиком по Australian Open?

Даниил Медведев принял успешный старт на «Мастерсе» в Шанхае, уверенно обыграв чилийца Кристьяна Гарина. Но пройти дальше россиянину будет непросто, ведь ему будет противостоять Себастьян Корда из США, нанёсший Даниилу чувствительное поражение в третьем круге Australian Open — 2023. Победитель нового матча в четвёртом круге Шанхая сыграет с лучшим теннисистом из пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

🏆 🎾 14:30*: Людмила Самсонова (Россия) — Ига Свёнтек (Польша, 2), Пекин, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (ж). Финал
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек

Интрига: доберётся ли Самсонова до первого титула на «тысячнике»?

Людмила Самсонова второй раз в карьере пробилась в финал «тысячника». В Монреале-2023 она уступила американке Джессике Пегуле, и вот теперь у россиянки появился второй шанс. Но добиться желаемого будет непросто, ведь противостоять Людмиле в решающем матче Пекина будет бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась польская теннисистка — в Штутгарте-2022 и Дубае-2023. Чья возьмёт на этот раз?

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Getty Images

⚽️ 14:00: «Пари НН» — «Крылья Советов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Самара останется второй?

Команда Игоря Осинькина поражает положением в турнирной таблице. Вот кто преследует лидирующий «Краснодар»! А если ещё и обыграть соперника из Нижнего Новгорода, можно улучшить свои позиции в тройке (особенно после ничьей «Локомотива» и «Урала»). При этом не надо думать, что в этой встрече на поле будет только одна команда. «Пари НН» тоже очень неплох – но в силу возможностей. Сергей Юран затащил свою команду в середину и готов удивлять дальше.

Команда Игоря Осинькина поражает положением в турнирной таблице

Команда Игоря Осинькина поражает положением в турнирной таблице

Фото: vk.com/fcnn_ru

⚽️ 14:00: «Марсель» — «Гавр», Лига 1, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воспользуется ли Кузяев нестабильностью топ-соперника?

«Марсель» — самый «весёлый» клуб Франции. Из-за нестабильных результатов и давления болельщиков уже ушло руководство, а тренера сменили. Команда Гаттузо не может победить в Лиге 1 уже четыре тура. «Гавр» же чередует победы с ничьими и поражениями — вполне достойные результаты для новичка чемпионата. Ещё и Кузяев в форме! Кажется, неплохой шанс вновь расстроить марсельских фанатов.

«Гавр» чередует победы с ничьими и поражениями

«Гавр» чередует победы с ничьими и поражениями

Фото: hac-foot.com

🏒 14:30: «Металлург» Мг — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: доминирование Магнитогорска над Уфой продолжится?

Во время предсезонки уфимцы обыграли южноуральский клуб, но с тех пор очные встречи приносят им только негативные эмоции. В регулярке команды сходились уже три раза, и во всех случаях победу одерживала команда Андрея Разина. Последний матч, состоявшийся 6 октября, получился самым результативным — «сталевары» забросили шесть шайб, пропустив только три. «Салавату» пора бы дать отпор, но предпосылок к этому не видно.

Уфа пока никак не может победить «Магнитку»

Уфа пока никак не может победить «Магнитку»

Фото: photo.khl.ru

⚽️ 16:00: «Брайтон» — «Ливерпуль», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» против открытия прошлого сезона — справится ли?

Команда Юргена Клоппа с закрытыми глазами сыграла в Лиге Европы и вновь сконцентрировалась на АПЛ. Но в соперниках «Брайтон» Роберто Де Дзерби – оппонент, ближе всех подобравшийся к «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В этом году разрыв между клубами и их результатами ещё меньше. Тем интереснее! К тому же мерсисайдцам надо реабилитироваться за поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре. «Брайтон» тоже уступил на прошлой неделе – «Астон Вилла» стёрла соперника в порошок (1:6).

Команда Юргена Клоппа с закрытыми глазами сыграла в Лиге Европы

Команда Юргена Клоппа с закрытыми глазами сыграла в Лиге Европы

Фото: Matt McNulty/Getty Images

🏀 16:00: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига, первый этап

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли «Зенит» армейцам за минувший плей-офф?

После матча открытия с финалистами прошлого сезона именно эту встречу можно считать одной из центральных на старте Единой лиги. Так сложилось, что команды не пересекались в предсезонных турнирах, а значит, в последний раз противостояние клубов мы видели в серии за третье место минувшего плей-офф, где сильнее оказался московский клуб. «Зенит» смог выиграть и Кубок Кондрашина и Белова, и Суперкубок, тогда как ЦСКА пока что находится в более скромной форме. Увидим ли мы плотную концовку и настоящую борьбу команд, которые конкурируют друг с другом каждый сезон?

Каспер Уэйр

Каспер Уэйр

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дни Олега Леонтьева в Нижнекамске подходят к концу?

На этой неделе в КХЛ произошли сразу три тренерские отставки — свои посты покинули тренеры «Витязя», «Трактора» и «Барыса». Следующим уволенным может стать наставник «Нефтехимика», плотно осевшего на дне Восточной конференции. Соперником нижнекамцев станет «Автомобилист», который набрал хорошую форму и забрался на вторую строчку в таблице. Победа хозяев в этой встрече станет чудом, а вот в случае поражения эта игра может стать одной из последних для Олега Леонтьева у руля «Нефтехимика». Если не последней.

Олег Леонтьев

Олег Леонтьев

Фото: РИА Новости

⚽️ 17:15: «Атлетико» — «Реал Сосьедад», Ла Лига, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян наконец-то дебютирует в основе?

У «Реала Сосьедад» один важный матч за другим. Но Арсен Захарян, недавно перенёсший простудное заболевание, пока играет очень мало. Возможно, Иманол Альгуасиль рискнёт (ну или удивит?) и выпустит россиянина в основе на встречу с «Атлетико». Хотя надо признать, что полузащитники у сан-себастьянцев сейчас на пике и пробиться в основу на их место новичку совсем непросто. Однако ротацию проводить тоже надо.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: JUAN MANUEL SERRANO ARCE/GETTY IMAGES

⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Манчестер Сити», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в АПЛ сменится лидер? Претендентов несколько!

В потере очков «Манчестер Сити» заинтересован не только преследующий его «Арсенал», но и «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Астон Вилла». В случае успеха в своих матчах эти команды могут или обойти команду Хосепа Гвардиолы, или сравняться с ней по очкам. Что же до Микеля Артеты, то он уже победил своего учителя – в матче за Суперкубок Англии и по пенальти. Глобально «МС» всё равно фаворит, а о травме Кевина Де Брёйне все забыли, ведь в атаке расцвел Хулиан Альварес: именно он дополняет Эрлинга Холанда. Ух!

В АПЛ сменится лидер?

В АПЛ сменится лидер?

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 19:00: «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главное дерби России! Что ещё нужно для счастья?

Заруба «Спартака» и ЦСКА станет 199-й по счёту. Прямо сейчас клубы имеют одинаковое количество очков (16) и претендуют на попадание в тройку. Но обе команды с проблемами. Красно-белые в последних двух встречах выглядят невнятно (0:7), а армейцы победили всего раз в последних пяти матчах (именно в основное время). Получается, что участники мощнейшей вывески подходят к игре совсем не в прайме – а это расстраивает. Но в то же время вселяет надежду на большое количество голов ввиду повышенного числа ошибок.

Заруба «Спартака» и ЦСКА станет 199-й по счёту

Заруба «Спартака» и ЦСКА станет 199-й по счёту

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Катара, гонка

Формула-1 2023. Этап 18, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 306.660 км)
08 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: быть ли происшествиям с шинами?

Формула-1, впервые попробовав трассу «Лусаил» в 2021 году, теперь приехала в Катар надолго: контракт рассчитан на десять лет. Да вот беда: при обновлении трассы организаторы немного перемудрили с необычными бордюрами. В итоге эти поребрики начали ломать конструкцию шин – инженеры «Пирелли» беспокоятся, что после 20 кругов на одном комплекте могут начаться взрывы. В субботу были приняты разные меры, чтобы избежать опасных ситуаций на трассе, но только воскресная гонка покажет, оказались ли они действительно эффективными.

Инженеры «Пирелли» беспокоятся, что после 20 кругов на одном комплекте могут начаться взрывы

Инженеры «Пирелли» беспокоятся, что после 20 кругов на одном комплекте могут начаться взрывы

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Фиорентина», Серия А, 8-й тур

Италия - Серия А . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Наполи» к лидерам чемпионата?

У «Наполи» после небольшого спада образовалась серия из двух побед в Серии А, так что команда настроена продлить её. А заодно увеличить количество очков до 17, чтобы приблизиться к лидерам чемпионата — миланским клубам. Правда, у «Фиорентины» на это свой взгляд. Команда из Флоренции занимает пятое место и уступает «Наполи» только по дополнительным показателям. Вот это плотность в таблице!

«Наполи» собирается продлить победную серию

«Наполи» собирается продлить победную серию

Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

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