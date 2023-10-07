14 топ-событий воскресенья: дерби, Самсонова в финале, бой Нурмагомедова и вау-футбол

Ваше обалденное расписание на 8 октября: начинаем с ММА, затем теннис, а весь день — футбол, баскетбол и хоккей!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

👊 7:00*: Усман Нурмагомедов (Россия) — Брент Примус (США), Bellator 300

*Время боя ориентировочное

Интрига: американский ветеран остановит доминирование Усмана?

Усман Нурмагомедов давно и прочно удерживает чемпионский пояс Bellator в лёгком весе. Теперь двоюродному брату Хабиба предстоит очередная защита титула на юбилейном турнире промоушена. Брент Примус — опытный, но не слишком титулованный боец, последние результаты которого не поражают воображение. С другой стороны, именно такие скромные парни иногда устраивают сенсации. Доминирование Усмана прервётся?

🎾 9:00*: Себастьян Корда (США) — Даниил Медведев (Россия, 2), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Даниил Медведев со своим обидчиком по Australian Open?

Даниил Медведев принял успешный старт на «Мастерсе» в Шанхае, уверенно обыграв чилийца Кристьяна Гарина. Но пройти дальше россиянину будет непросто, ведь ему будет противостоять Себастьян Корда из США, нанёсший Даниилу чувствительное поражение в третьем круге Australian Open — 2023. Победитель нового матча в четвёртом круге Шанхая сыграет с лучшим теннисистом из пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

🏆 🎾 14:30*: Людмила Самсонова (Россия) — Ига Свёнтек (Польша, 2), Пекин, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до первого титула на «тысячнике»?

Людмила Самсонова второй раз в карьере пробилась в финал «тысячника». В Монреале-2023 она уступила американке Джессике Пегуле, и вот теперь у россиянки появился второй шанс. Но добиться желаемого будет непросто, ведь противостоять Людмиле в решающем матче Пекина будет бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась польская теннисистка — в Штутгарте-2022 и Дубае-2023. Чья возьмёт на этот раз?

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

⚽️ 14:00: «Пари НН» — «Крылья Советов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Самара останется второй?

Команда Игоря Осинькина поражает положением в турнирной таблице. Вот кто преследует лидирующий «Краснодар»! А если ещё и обыграть соперника из Нижнего Новгорода, можно улучшить свои позиции в тройке (особенно после ничьей «Локомотива» и «Урала»). При этом не надо думать, что в этой встрече на поле будет только одна команда. «Пари НН» тоже очень неплох – но в силу возможностей. Сергей Юран затащил свою команду в середину и готов удивлять дальше.

Команда Игоря Осинькина поражает положением в турнирной таблице Фото: vk.com/fcnn_ru

⚽️ 14:00: «Марсель» — «Гавр», Лига 1, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воспользуется ли Кузяев нестабильностью топ-соперника?

«Марсель» — самый «весёлый» клуб Франции. Из-за нестабильных результатов и давления болельщиков уже ушло руководство, а тренера сменили. Команда Гаттузо не может победить в Лиге 1 уже четыре тура. «Гавр» же чередует победы с ничьими и поражениями — вполне достойные результаты для новичка чемпионата. Ещё и Кузяев в форме! Кажется, неплохой шанс вновь расстроить марсельских фанатов.

«Гавр» чередует победы с ничьими и поражениями Фото: hac-foot.com

🏒 14:30: «Металлург» Мг — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: доминирование Магнитогорска над Уфой продолжится?

Во время предсезонки уфимцы обыграли южноуральский клуб, но с тех пор очные встречи приносят им только негативные эмоции. В регулярке команды сходились уже три раза, и во всех случаях победу одерживала команда Андрея Разина. Последний матч, состоявшийся 6 октября, получился самым результативным — «сталевары» забросили шесть шайб, пропустив только три. «Салавату» пора бы дать отпор, но предпосылок к этому не видно.

Уфа пока никак не может победить «Магнитку» Фото: photo.khl.ru

⚽️ 16:00: «Брайтон» — «Ливерпуль», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» против открытия прошлого сезона — справится ли?

Команда Юргена Клоппа с закрытыми глазами сыграла в Лиге Европы и вновь сконцентрировалась на АПЛ. Но в соперниках «Брайтон» Роберто Де Дзерби – оппонент, ближе всех подобравшийся к «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В этом году разрыв между клубами и их результатами ещё меньше. Тем интереснее! К тому же мерсисайдцам надо реабилитироваться за поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре. «Брайтон» тоже уступил на прошлой неделе – «Астон Вилла» стёрла соперника в порошок (1:6).

Команда Юргена Клоппа с закрытыми глазами сыграла в Лиге Европы Фото: Matt McNulty/Getty Images

🏀 16:00: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига, первый этап

Интрига: отомстит ли «Зенит» армейцам за минувший плей-офф?

После матча открытия с финалистами прошлого сезона именно эту встречу можно считать одной из центральных на старте Единой лиги. Так сложилось, что команды не пересекались в предсезонных турнирах, а значит, в последний раз противостояние клубов мы видели в серии за третье место минувшего плей-офф, где сильнее оказался московский клуб. «Зенит» смог выиграть и Кубок Кондрашина и Белова, и Суперкубок, тогда как ЦСКА пока что находится в более скромной форме. Увидим ли мы плотную концовку и настоящую борьбу команд, которые конкурируют друг с другом каждый сезон?

Каспер Уэйр Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дни Олега Леонтьева в Нижнекамске подходят к концу?

На этой неделе в КХЛ произошли сразу три тренерские отставки — свои посты покинули тренеры «Витязя», «Трактора» и «Барыса». Следующим уволенным может стать наставник «Нефтехимика», плотно осевшего на дне Восточной конференции. Соперником нижнекамцев станет «Автомобилист», который набрал хорошую форму и забрался на вторую строчку в таблице. Победа хозяев в этой встрече станет чудом, а вот в случае поражения эта игра может стать одной из последних для Олега Леонтьева у руля «Нефтехимика». Если не последней.

Олег Леонтьев Фото: РИА Новости

⚽️ 17:15: «Атлетико» — «Реал Сосьедад», Ла Лига, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян наконец-то дебютирует в основе?

У «Реала Сосьедад» один важный матч за другим. Но Арсен Захарян, недавно перенёсший простудное заболевание, пока играет очень мало. Возможно, Иманол Альгуасиль рискнёт (ну или удивит?) и выпустит россиянина в основе на встречу с «Атлетико». Хотя надо признать, что полузащитники у сан-себастьянцев сейчас на пике и пробиться в основу на их место новичку совсем непросто. Однако ротацию проводить тоже надо.

Арсен Захарян Фото: JUAN MANUEL SERRANO ARCE/GETTY IMAGES

⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Манчестер Сити», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в АПЛ сменится лидер? Претендентов несколько!

В потере очков «Манчестер Сити» заинтересован не только преследующий его «Арсенал», но и «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Астон Вилла». В случае успеха в своих матчах эти команды могут или обойти команду Хосепа Гвардиолы, или сравняться с ней по очкам. Что же до Микеля Артеты, то он уже победил своего учителя – в матче за Суперкубок Англии и по пенальти. Глобально «МС» всё равно фаворит, а о травме Кевина Де Брёйне все забыли, ведь в атаке расцвел Хулиан Альварес: именно он дополняет Эрлинга Холанда. Ух!

В АПЛ сменится лидер? Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 19:00: «Спартак» — ЦСКА, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: главное дерби России! Что ещё нужно для счастья?

Заруба «Спартака» и ЦСКА станет 199-й по счёту. Прямо сейчас клубы имеют одинаковое количество очков (16) и претендуют на попадание в тройку. Но обе команды с проблемами. Красно-белые в последних двух встречах выглядят невнятно (0:7), а армейцы победили всего раз в последних пяти матчах (именно в основное время). Получается, что участники мощнейшей вывески подходят к игре совсем не в прайме – а это расстраивает. Но в то же время вселяет надежду на большое количество голов ввиду повышенного числа ошибок.

Заруба «Спартака» и ЦСКА станет 199-й по счёту Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Катара, гонка

Интрига: быть ли происшествиям с шинами?

Формула-1, впервые попробовав трассу «Лусаил» в 2021 году, теперь приехала в Катар надолго: контракт рассчитан на десять лет. Да вот беда: при обновлении трассы организаторы немного перемудрили с необычными бордюрами. В итоге эти поребрики начали ломать конструкцию шин – инженеры «Пирелли» беспокоятся, что после 20 кругов на одном комплекте могут начаться взрывы. В субботу были приняты разные меры, чтобы избежать опасных ситуаций на трассе, но только воскресная гонка покажет, оказались ли они действительно эффективными.

Инженеры «Пирелли» беспокоятся, что после 20 кругов на одном комплекте могут начаться взрывы Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Фиорентина», Серия А, 8-й тур

Интрига: приблизится ли «Наполи» к лидерам чемпионата?

У «Наполи» после небольшого спада образовалась серия из двух побед в Серии А, так что команда настроена продлить её. А заодно увеличить количество очков до 17, чтобы приблизиться к лидерам чемпионата — миланским клубам. Правда, у «Фиорентины» на это свой взгляд. Команда из Флоренции занимает пятое место и уступает «Наполи» только по дополнительным показателям. Вот это плотность в таблице!