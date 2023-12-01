13 топ-матчей субботы: финал ЧМ U17, «Локо» — УНИКС и «МЮ» против «Ньюкасла»

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли россияне «Коламбуса» совершить ещё один подвиг?

За последнее время «Коламбус» фактически превратился в самую российскую команду НХЛ. Сейчас в основном составе «мундиров» играют четверо россиян, и все они находятся на ведущих ролях. Доказательством этого стал недавний матч с «Бостоном», в котором защитник Иван Проворов, а также нападающие Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков установили историческое достижение для российского представительства в НХЛ. Пострадает ли теперь «Оттава» Владимира Тарасенко и Артёма Зуба от российских «мундиров»?

Какое исторические достижение установили российские игроки «Коламбуса» на этой неделе? Четыре игрока «Коламбуса» установили историческое достижение для России в НХЛ

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли Эмбиид и есть ли у «Филадельфии» без него шансы?

Команды, уже дважды встречавшиеся в сезоне, вновь сойдутся в матче одних из лучших команд Востока. Тем не менее отличную вывеску портит тот факт, что участие Джоэла Эмбиида находится под вопросом из-за болезни. Предыдущий матч «Сиксерс» он пропустил, вследствие чего «Филадельфия» без шансов уступила «Нью-Орлеан Пеликанс», далеко не самой сильной команде в лиге. У команд счёт 1:1 по личным встречам в нынешнем сезоне, кто выйдет вперёд в очном противостоянии?

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🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: есть ли шансы у «Финикса» со здоровыми «Наггетс»?

Из-за недавней травмы Джамала Маррея, пропустившего в итоге несколько недель, «Денвер» имел полосу неудач и потерпел несколько неприятных поражений. Тем не менее действующие чемпионы всё ещё кажутся неостановимой командой, когда все здоровы. Именно «Финикс» является одним из главных конкурентов «Наггетс». Именно ради борьбы с ними были предприняты смелые решения во время межсезонья. Команда собрана для того, чтобы побеждать прямо сейчас. Смогут ли они показать то, что у них есть потенциал бороться за выход в финал от Западной конференции?

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🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли «Локомотив», наконец набравший форму, отомстить УНИКСу за сентябрьское поражение?

Финалисты минувшего розыгрыша Единой лиги провели свой первый очный матч в новом сезоне ещё 30 сентября, но он совсем не соответствовал по уровню встрече двух фаворитов. Всё из-за того, что «Локо» второй сезон подряд подошёл к старту сезона в плохой форме. Тем не менее коллектив Александера Секулича обрёл себя во второй половине октября и выиграл семь из восьми последних своих встреч. Таким образом, кубанский клуб находится уже на четвёртом месте. Сможем ли мы увидеть плотную концовку и жёсткую борьбу от двух грандов отечественного баскетбола?

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🏒 15:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли Алексей Жамнов с разваливающимся составом «Спартака»?

«Спартак» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах, что является худшим отрезком для московской команды во всём сезоне. Причины происходящего лежат на поверхности. Не обладающий глубоким составом и бешеной скамейкой «Спартак» сейчас испытывает огромные проблемы с лазаретом. Там уже находятся Иван Морозов, Дмитрий Вишневский и Шейн Принс, каждый из которых является важнейшей фигурой для красно-белой команды. А в последнем матче с «Куньлунем» после двух периодов закончил игру ещё и Андрей Локтионов. На этом фоне матч с «Салаватом» станет грандиозным испытанием для лидера Западной конференции КХЛ.

Жёсткая реакция Алексея Жамнова на сенсационное поражение от «Куньлуня»: Жамнов – о сенсационном поражении «Спартака»: команда вышла неготовой к игре

🏐 16:00: «Динамо М» — «Зенит СПб», Кубок России (м), 1/2 финала, второй матч

Интрига: доведут ли команды дело до «золотого» сета?

Первый полуфинальный матч между этими командами получился невероятно драматичным. «Зенит» фактически провалил два первых сета, но сумел переродиться и вырвать победу в пяти партиях. Когда Фёдор Воронков и Павел Железняков расчехлили свои пушки, лидеры «Динамо» почему-то расслабились и вернуть игру под свой контроль уже не смогли. Нет никаких сомнений, что во втором матче они себе такого не позволят – матч будет напряжённым от первого до последнего розыгрыша. А если бело-голубые выиграют пять партий, то будет и «золотой» сет.

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», Кубок России (м), 1/2 финала, второй матч

Интрига: будут ли команды после матча говорить о судействе?

Первая встреча казанского «Зенита» и новосибирского «Локомотива» – настоящий концентрат спортивной драмы. Мало того, что на площадке кипела честная спортивная борьба, так и после розыгрышей эмоции не утихали. Дело дошло до того, что Пламен Константинов требовал удалить с площадки своего визави Алексея Вербова за постоянные апелляции к арбитрам. Как бы то ни было, именно «Локо» забрал матч в пяти сетах и не намерен отдавать своё преимущество в гостевой встрече. Ну а «Зенит» пока продолжает тяжело раскачиваться. Выход в финал позволит сгладить многие проблемы казанцев. Ну а вылет, наоборот, обострит ситуацию в команде.

⚽️ 16:30: «Сочи» — «Крылья Советов», РПЛ, 17-й тур

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Интрига: «Сочи» ужасен в матчах с «Крыльями». Когда это изменится?

Статистика говорит сама за себя: в последних 10 встречах Самара победила 10 раз! То есть даже в хорошие сезоны сочинцы безоговорочно уступали «Крыльям». А уж сейчас, когда команда Игоря Осинькина бьётся за место в тройке, результат, кажется, предрешён. А черноморцы будут рады даже ничьей – ведь с каждым туром их положение на дне таблицы становится всё более удручающим.

⚽️ 19:30: «Пари Нижний Новгород» — «Урал», РПЛ, 17-й тур

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Интрига: забьют ли команды больше трёх голов на двоих?

Футбольное противостояние Нижнего и Екатеринбурга не блещет результативностью. Команды встречались всего шесть раз в истории и забили на двоих шесть мячей! Последние две встречи так вообще закончились нулями. Вывеска синонимична колыбельной, но прямо сейчас команда Сергея Юрана рвётся в первую восьмёрку, а значит, стоит ожидать яркой игры. Да и уральцы на подъёме после победы над «Краснодаром» (3:1).

⚽️ 20:30: «Реал» — «Гранада», Примера, 15-й тур

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Интрига: команда Анчелотти сохранит первое место?

Равенство по очкам с «Жироной» (по 35) делает чемпионскую гонку для «Реала» безумно интересной: соперничество с Каталонией продолжается, только с удвоенной силой («Барселона» ведь недалеко). На очереди – проходная на первый взгляд встреча с «Гранадой»: в 10 последних встречах мадридцы победили. Раньше такой матч всерьёз даже не пришлось бы рассматривать, но потеря очков может моментально опустить команду Карло Анчелотти до второго места. Если чуть раньше «Жирона» справится с «Валенсией».

🏒 22:00: «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Тампа» серию поражений?

Возвращение Андрея Василевского не возымело немедленного положительного эффекта на буксующую «Тампу». Команда Джона Купера проиграла три матча подряд, и два из них были проиграны с российским голкипером на последнем рубеже. В последнем матче «Лайтнинг» нарвались на «Питтсбург», в составе которого отличился даже голкипер! Теперь «молнии» встретятся с «Далласом», в рядах которого выделяется один из лучших голкиперов мира Джейк Эттингер. Их противостояние с Василевским должно стать украшением встречи.

⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 14-й тур

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Интрига: два лигочемпионских неудачника выяснят, кто из них лучше

Как по-разному, но в то же время одинаково сложилась первая половина недели для этих команд. «Ньюкасл» почти довёл встречу с «ПСЖ» до победы, но всё-таки пропустил в самой концовке – и потерял важные очки в игре с фаворитом. «МЮ» тоже отдал победу, но «Галатасараю» и при других обстоятельствах: вёл 3:1, а потом – катастрофа. Так что встречу в АПЛ вполне можно посчитать за психологическую разгрузку – особенно таковой она станет для победителя. Но будет забавно, если команды и тут поделят очки.

⚽️ 23:00: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Примера, 15-й тур

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Интрига: Захарян снова появится в основе?

Иманол Альгуались положительно оценил действие Арсена в лигочемпионской игре с «Зальцбургом» (0:0), россиянин впервые провёл на поле 90 минут – хоть и не отметился результативными действиями. А учитывая, что «Осасуна» – типичный испанский середняк, высока вероятность ещё одного появления хавбека в старте. Исторически клуб из Сан-Себастьяна вообще не испытывает проблем с этим соперником: в последних десяти встречах победили восемь раз. Раз уж так всё шоколадно, почему бы не дать Захаряну ещё больше игровой практики?