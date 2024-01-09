Что случится в спорте в 2024 году

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Авторы «Чемпионата» составили прогнозы на 2024 год — по разным видам спорта и направлениям. Это дайджест всех материалов цикла.