Что случится в спорте в 2024 году
Авторы «Чемпионата» составили прогнозы на 2024 год — по разным видам спорта и направлениям. Это дайджест всех материалов цикла.
- Футбол: Мбаппе в новом клубе, перемены в «Зените» и чемпионство Англии на Евро
- Хоккей: конец гегемонии ЦСКА, переезд СКА на новую арену и очередной обладатель Кубка Стэнли с российским паспортом
- Баскетбол: США возьмут Олимпиаду, ЦСКА останется без титула
- Теннис: Медведев выиграет второй «Шлем», Шарапова вернётся, а ещё предрекаем выход на новый уровень для Мирры Андреевой и Андрея Рублёва
- Фигурное катание: у Валиевой отнимут золото ОИ, Малинин прыгнет пятерной, а дочь Тутберидзе возьмёт медаль чемпионата Европы
- Бокс/ММА: Махачев завоюет второй пояс, Макгрегор вернётся
- Олимпийские игры: Россияне поедут, но будут громкие скандалы
- Биатлон: Норвегия — с трофеями, Россия — в бане
- Лыжные гонки: развитие клубной системы, Большунов выиграет (почти) всё, а Йохауг вернётся
- Автоспорт: Ферстаппен — четырёхкратный, Хэмилтон победит, команды заноют
- Волейбол: сборная Франции провалится на Олимпиаде, а «Динамо» и «Зенит» будут доминировать
Футбол: Мбаппе в новом клубе, перемены в «Зените» и чемпионство Англии на Евро
И другие прогнозы событий в футболе:
Хоккей: конец гегемонии ЦСКА, переезд СКА на новую арену и очередной обладатель Кубка Стэнли с российским паспортом
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