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Расписание спортивных матчей 5 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

9 топ-матчей вторника: «Сосьедад» — «ПСЖ», «Бавария» — «Лацио», плей-офф КХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 марта
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Комментарии
Яркий спорт 5 марта: Лига чемпионов, Кубок Гагарина, НБА и Единая лига. Следите на «Чемпионате»!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сменится ли лидер в Восточной конференции?

«Флорида» в последних матчах набрала сумасшедшую форму, выиграв 13 игр из 15 и стремительно обогнав даже мощный «Бостон». «Рейнджерс» давно ушли в отрыв на первом месте Столичного дивизиона, а недавно выдали победную серию из 10 матчей. Команда из Нью-Йорка отстаёт от первого места конференции лишь на два очка и сможет ликвидировать этот отрыв за один матч.

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🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поломанный Расселл Уэстбрук — это проблема для «Клипперс»?

«Лос-Анджелес Клипперс» в последнее время испытывает некоторые трудности на старте игр после звёздного уикенда НБА, однако подопечные Тайрона Лю идут с двумя победами кряду. Правда, в последней игре звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук получил перелом левой руки. Вопрос назревает логичный — как это повлияет на игру второго юнита калифорнийской команды? «Милуоки Бакс» Дока Риверса, в свою очередь, преодолел тяжёлое начало эпохи под руководством нового главного тренера. У «оленей» прекрасная форма — пять побед кряду. У «Милуоки» будет идеальная возможность продлить победную серию, учитывая проблемы «парусников». Правда, нет информации на момент написания текста, примет ли участие в игре тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо.

Травма Уэстбрука — беда для «Клипперс»?
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба

🏒🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн Джеймс набрал 40 000 очков — может быть, «Лейкерс» пора выигрывать?

Забавное и одновременно нелепое стечение обстоятельств: «Лос-Анджелес Лейкерс» склонен проигрывать во время важных дат. Сначала ребята Дарвина Хэма проиграли «Денвер Наггетс» в день, когда у арены «озёрников» устанавливали статую легендарному Коби Брайанту, и снова проиграли, когда планировалось чествование по поводу 40 000 очков Леброна Джеймса за профессиональную карьеру в НБА — тоже проигрыш! Однако в матче с «Оклахома-Сити Тандер» у «Лейкерс» не запланированы важные события — разве что только подниматься по турнирной таблице, где калифорнийцы располагаются на 10-м месте с 33 победами и 29 поражениями. Лёгкой прогулки для «Лейкерс« не будет — хотя бы потому, что «Оклахома» недавно возглавила Западную конференцию.

40 000 очков Леброна Джеймса:
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру
Первый и единственный. Каким был путь Леброна Джеймса к отметке в 40 тыс. очков за карьеру

🏒 12:00: «Амур» — «Металлург» Мг, плей-офф КХЛ

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как фаворит адаптируется к дальневосточному времени?

Далеко не все верили, что хабаровский клуб выигрывает хотя бы один матч в серии, однако «Амур» одержал победу в гостевом матче плей-офф впервые за 16 сезонов КХЛ. Этому не помешало даже отсутствие двух легионеров команды, и даже в победной игре «Магнитке» пришлось трудно. Сумеют ли Андрей Разин и его команда выбраться из пут, которых ими оплëл андердог? Или «Амур» сделает шаг к историческому второму раунду?

В чём проблемы «Магнитки»?
СКА предсказуем, «Металлург» втянули в чужую игру. Что происходит в плей-офф КХЛ
СКА предсказуем, «Металлург» втянули в чужую игру. Что происходит в плей-офф КХЛ

🏒 18:00: «Лада» — «Авангард», плей-офф КХЛ

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Лада» навязать борьбу?

Тольяттинский клуб стал единственным в первые два дня плей-офф, получившим 0-2 в гостях. Оборонительной системы Олега Браташа на весь матч не хватало, и класс лидеров «ястребов» брал своё. Однако на домашнем льду всë может быть иначе: в Тольятти выстраивались в длинные очереди за билеты, и город, который не видел игр за Кубок Гагарина 15 лет, может дать своей команде нужную энергию

«Лада» уже пробовала вывести лидеров соперника из себя:
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»
Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»

🏒 19:30: «Торпедо» — СКА, плей-офф КХЛ

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» продолжит удивлять?

Форма нижегородской команды в конце регулярки словно говорила, что ей в первом раунде ничего не светит. Однако парни Игоря Ларионова в Петербурге показали солидную и уверенную игру, остановившись в двух минутах от того, чтобы забрать оба гостевых матча. СКА же не походил на команду с огромным бюджетом и играл максимально прямолинейно. Справится ли команда Ротенберга со «специальной малиной» или нижегородцы будут всех удивлять второй год подряд?

У СКА много травм уже на старте плей-офф:
Фото
СКА из-за травм потерял третьего хоккеиста в серии с «Торпедо»

🏀 20:00: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы сумеют вернуть себе первую строчку в Единой лиге?

Московский ЦСКА проиграл три подряд матча в регулярном чемпионате Единой лиги. Такое вообще случилось впервые в истории турнира. Никогда ранее армейцы не проигрывали больше двух игр кряду. В следующем матче подопечным Эмила Райковича предстоит встретиться с действующим чемпионом Единой лиги казанским УНИКСом, который победил в шести матчах подряд. Команда во главе с Велимиром Перасовичем подходит к противостоянию в полной боевой готовности. При этом казанцы недавно уже обыгрывали армейцев на выезде. Сумеет ли УНИКС повторить свой успех или серия поражений ЦСКА продолжится?

Подъём «Зенита» в Единой лиге:
Вновь претенденты на титул. «Зенит» преодолел кризис и готов к самым серьёзным задачам
Вновь претенденты на титул. «Зенит» преодолел кризис и готов к самым серьёзным задачам

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испытает ли «ПСЖ» проблемы в ответной встрече?

«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала обыграл дома «Сосьедад» со счётом 2:0. Чемпион Франции получил классный задел перед ответной встречей. «Сосьедад» находится в кризисе, и обыграть его – не самая сложная задача сейчас. Но на один матч баски обязаны собраться. Если и вылетать из ЛЧ, то достойно. Вероятно, с первых минут в старте «Сосьедада» выйдет Арсен Захарян. Надеемся, что россиянин проявит себя против французского гранда.

Финансовые детали предстоящего перехода Мбаппе в «Реал»:
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах

⚽️ 23:00: «Бавария» — «Лацио», Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» сенсационно вылетит из плей-офф?

Сезон «Баварии» превратился из потенциально трофейного в кошмарный. В Бундеслиге мюнхенцы отстают на 10 очков от «Байера», а в первой игре плей-офф Лиги чемпионов уступили в гостях «Лацио». И если в обычной ситуации «Бавария» без проблем ликвидировала бы преимущество в один гол, то сейчас это может стать проблемой. «Лацио» сейчас не показывает футбол уровня четвертьфинала ЛЧ, но даже они способны выбить мюнхенцев. Получится ли у команды Тухеля совершить камбэк?

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