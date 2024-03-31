Конец беспроигрышной серии из 42 матчей и камбэк с 1:3 за 13 минут. События дня в футболе

Первый полноценный день клубного еврофутбола после паузы на матчи сборных прошёл ярко. Ниже — его самые интересные исходы.

«Бавария» окончательно сложила чемпионские полномочия

Мюнхенцы не уступали дортмундцам дома с апреля 2017-го, когда они сошлись в полуфинале Кубка Германии. Тогда чемпионов тренировал Карло Анчелотти, под его руководством играл Хаби Алонсо, а голами отметились Обамеянг и Дембеле (2:3). Новой победы «шмелям» пришлось ждать семь лет, и сегодня они её добились. По моментам «Бавария» была острее, но ничего не забила. А вот «Боруссия» воспользовалась двумя шансами: свои имена на табло записали Адейеми (10-я минута) и Рюэрсон (83-я). «Байер» можно поздравлять с чемпионством, потому что…

«Байер» вновь сотворил гениальный камбэк

Как они это делают?! Подобное про «Байер» в нынешнем сезоне вы могли слышать уж слишком часто. На последних минутах леверкузенцы вырывали победу над «Баварией», «Аугсбургом», «Лейпцигом», «Штутгартом» и трижды — «Карабахом». Теперь в этом списке и «Хоффенхайм». Команда Хаби Алонсо нанесла по воротам соперника 34 удара, набив по ожидаемым голам 2,97 xG. Будто статистику собирали маркетологи какого-нибудь магазина.

Но до 88-й минуты счёт был в пользу «Хоффенхайма». Забил, кстати, Байер. Максимилиан Байер. Пока в дело не включились Андрих и Шик. Теперь для гарантированной салатницы нужно победить трижды в оставшихся семи играх. А беспроигрышная серия составляет уже 39 матчей, что жирно намекает на положительный результат. Даже Томас Тухель признаёт поражение «Баварии».

«Байер» празднует гол «Хоффенхайму» Фото: Lars Baron/Getty Images

Головин помог «Монако» добиться разгрома

Монегаски закинули предпоследней команде чемпионата, «Метцу», пять мячей, пропустив только два. Голевым действием отметился и Головин, красиво и результативно навесив на Вандерсона при счёте 0:2 на 16-й минуте. Именно тогда исход матча стал почти наверняка ясным. У Саши уже 6+6 по «гол+пас» в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Его опережают только Мбаппе (29, кто бы мог подумать), а также Обамеянг (18), Дэвид (17) и Ляказетт (13). Ну а по ассистам есть шанс стать лучшим во Франции: у того же Обамеянга и Дембеле их по семь. Лишь бы партнёры передачи россиянина реализовывали.

Миранчук — герой матча с «Наполи»

Первого тайма хватило Алексею, чтобы угостить пока ещё чемпиона Италии голом и ассистом на Скамакку. Нонсенс, но он даже весь матч отыграл, чего не случалось с 7 января. Россиянин — лучший в клубе по «гол+пас» в 2024-м (3+7). Что ещё ему нужно сделать, чтобы доказать Гасперини свою необходимость? Это был определённо лучший матч Миранчука в сезоне, где его команда вынесла именитого соперника вперёд ногами. Теперь бергамаски вполне могут и за зону Лиги чемпионов зацепиться: «Рома» впереди всего на очко, а четвёртая «Болонья» — на четыре.

«Милан» заметно оторвался от «Ювентуса»

«Фиорентина» и «Милан» уложили все три гола в матче максимально компактно: с 47-й по 53-ю минуту. На счастье красно-чёрным, два из них забили они. Главным героем стал Леау: сперва его передачу пяткой на Лофтуса-Чика не смог перехватить поскользнувшийся Миленкович, а немного погодя он забил уже сам и вывел команду вперёд.

Радостный Леау в матче с «Фиорентиной» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

До миланцев играл «Ювентус» — и пропустил единственный гол во встрече с «Лацио» на 90+3-й минуте. Теперь «Милан» и «Юве» разделяют шесть очков. Туринцы долгое время боролись за лидерство с «Интером», а теперь упускают и второе место.

ПСВ запорол суперсерию без поражений

В Нидерландах чемпионская интрига такая же, как обычно во Франции. Была, пока ПСВ неожиданно не уступил НЕКу, ведя по ходу встречи с голом Бакайоко (Жоана, не Тьемуэ, тот в «Лорьяне»). Парни из Неймегена ответили трёшкой и прервали 42-метчевую серию без поражений эйндховенцев. Хотя де Йонг мог вернуть интригу, но на 81-й минуте не реализовал пенальти. Если «Фейеноорд» в воскресенье переедет «Утрехт», его отставание сократится до семи очков. Шанс запрыгнуть на первое место невелик, тем не менее теперь он хотя бы есть.

ПСВ уступил НЕКу Фото: NESimages/Getty Images

Роналду не на шутку раззабивался

У легендарного португальца в этом чемпионате Саудовской Аравии только три матча, когда он ушёл с поля без результативных действий. Теперь вот от его ног пострадал «Аль-Таи» с экс-игроком тульского «Арсенала» Робертом Бауэром. Уже на 36-й минуте соперник остался в меньшинстве из-за двух жёлтых Мисидьяна, который перед этим сравнял счёт. «Аль-Наср» воспринял красный цвет как бык на корриде и оформил разгром (4:1). На счету Роналду дубль за три минуты (65-я и 67-я), а позже он вколотил и третий. Что тут сказать? Си! 26 голов в лиге у Криша. Ближайший преследователь — Митрович (20).

Криштиану Роналду забил «Аль-Таи» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Чемпионом, правда, всё равно станет «Аль-Хиляль», уж слишком большой у него отрыв (12 очков). И 30 победных встреч подряд, что является мировым рекордом. Сейчас вот Малком и компания осилили «Аль-Шабаб» (4:3), хоть и дважды пропустили в концовке.

«Ньюкасл» за 13 минут превратил 1:3 в 4:3

В матче с «Вест Хэмом» Исак открыл счёт с пенальти на 6-й минуте. А на 48-й «молотки» повели с разницей в два мяча: Антонио, Кудус и Боуэн как следует покуражились. С результатом до 77-й минуты всё было ясно, пока «сороки» не проснулись: Исак оформил дубль с «точки», а Барнс закинул противнику дубль ещё до старта добавленного времени. Это было красиво. Советуем обязательно посмотреть их следующее противостояния, потому что в последних трёх команды на двоих оформили 17 голов.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм» Фото: Stu Forster/Getty Images

«Челси» — как обычно

Хорошая новость для поклонников лондонцев: Палмер оформил дубль в ворота «Бёрнли» и стал самым молодым игроком в истории клуба, кто набил за сезон АПЛ свыше 20 результативных действий (13+8). Плохая: их любимчики снова были куда острее соперника и упустили победу. С 40-й минуты «Челси» был в большинстве — за две жёлтые спасибо Ассиньону. С 78-й — вёл в счёте. А потом пропустили от О'Ши с углового. По xG разница существенная: 4,11 против 1,68. Но по голам её нет (2:2).

Энцо Фернандес Фото: Crystal Pix/Getty Images

Дикое шоу от «МЮ»

Зрители матча «МЮ» и «Брентфорда» могли вообще не понять, где же там фаворит с топовыми игроками. «Пчёлы» натурально возили манкунианцев, тем не менее никак не могли забить. 3,11 xG против 0,58 — как вам такая разница? На 90+6-й минуте Рашфорд наказал соперника за беспечность и нулевую эффективность. На этом всё? Не-а! Спустя пару минут Тоуни воспользовался дичайшей дырой в обороне «Манчестера» и не дал именитым гостям увезти три очка. Максимально выкрученный по драматургии матч.

Другие интересные результаты дня:

«Барселона»— «Лас-Пальмас» (1:0);

«Шеффилд Юнайтед»— «Фулхэм» (3:3);

«Тоттенхэм»— «Лутон Таун» (2:1).

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