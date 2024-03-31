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Обзор футбольных матчей 30 марта 2024, события дня: хет-трик Роналду, провал Баварии, победа Байера, серия ПСВ, Челси

Конец беспроигрышной серии из 42 матчей и камбэк с 1:3 за 13 минут. События дня в футболе
Георгий Илющенко
Обзор футбольных матчей 30 марта 2024
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А ещё гол Байера «Байеру» и подвиги россиян.

Первый полноценный день клубного еврофутбола после паузы на матчи сборных прошёл ярко. Ниже — его самые интересные исходы.

«Бавария» окончательно сложила чемпионские полномочия

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

Мюнхенцы не уступали дортмундцам дома с апреля 2017-го, когда они сошлись в полуфинале Кубка Германии. Тогда чемпионов тренировал Карло Анчелотти, под его руководством играл Хаби Алонсо, а голами отметились Обамеянг и Дембеле (2:3). Новой победы «шмелям» пришлось ждать семь лет, и сегодня они её добились. По моментам «Бавария» была острее, но ничего не забила. А вот «Боруссия» воспользовалась двумя шансами: свои имена на табло записали Адейеми (10-я минута) и Рюэрсон (83-я). «Байер» можно поздравлять с чемпионством, потому что…

Не выдержали даже болельщики:
Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть
Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть

«Байер» вновь сотворил гениальный камбэк

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Байер – 33'     1:1 Андрих – 88'     2:1 Шик – 90+1'    

Как они это делают?! Подобное про «Байер» в нынешнем сезоне вы могли слышать уж слишком часто. На последних минутах леверкузенцы вырывали победу над «Баварией», «Аугсбургом», «Лейпцигом», «Штутгартом» и трижды — «Карабахом». Теперь в этом списке и «Хоффенхайм». Команда Хаби Алонсо нанесла по воротам соперника 34 удара, набив по ожидаемым голам 2,97 xG. Будто статистику собирали маркетологи какого-нибудь магазина.

Но до 88-й минуты счёт был в пользу «Хоффенхайма». Забил, кстати, Байер. Максимилиан Байер. Пока в дело не включились Андрих и Шик. Теперь для гарантированной салатницы нужно победить трижды в оставшихся семи играх. А беспроигрышная серия составляет уже 39 матчей, что жирно намекает на положительный результат. Даже Томас Тухель признаёт поражение «Баварии».

«Байер» празднует гол «Хоффенхайму»

«Байер» празднует гол «Хоффенхайму»

Фото: Lars Baron/Getty Images

Головин помог «Монако» добиться разгрома

Франция - Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 5
Монако
Монако
0:1 Минамино – 4'     0:2 Аклиуше – 10'     0:3 Вандерсон – 16'     0:4 Балогун – 76'     1:4 Диалло – 78'     2:4 Сане – 84'     2:5 Балогун – 87'    

Монегаски закинули предпоследней команде чемпионата, «Метцу», пять мячей, пропустив только два. Голевым действием отметился и Головин, красиво и результативно навесив на Вандерсона при счёте 0:2 на 16-й минуте. Именно тогда исход матча стал почти наверняка ясным. У Саши уже 6+6 по «гол+пас» в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Его опережают только Мбаппе (29, кто бы мог подумать), а также Обамеянг (18), Дэвид (17) и Ляказетт (13). Ну а по ассистам есть шанс стать лучшим во Франции: у того же Обамеянга и Дембеле их по семь. Лишь бы партнёры передачи россиянина реализовывали.

Подробнее о матче:
Головин оформил волшебный ассист! Теперь выше «Монако» в таблице только «ПСЖ»
Головин оформил волшебный ассист! Теперь выше «Монако» в таблице только «ПСЖ»

Миранчук — герой матча с «Наполи»

Первого тайма хватило Алексею, чтобы угостить пока ещё чемпиона Италии голом и ассистом на Скамакку. Нонсенс, но он даже весь матч отыграл, чего не случалось с 7 января. Россиянин — лучший в клубе по «гол+пас» в 2024-м (3+7). Что ещё ему нужно сделать, чтобы доказать Гасперини свою необходимость? Это был определённо лучший матч Миранчука в сезоне, где его команда вынесла именитого соперника вперёд ногами. Теперь бергамаски вполне могут и за зону Лиги чемпионов зацепиться: «Рома» впереди всего на очко, а четвёртая «Болонья» — на четыре.

Вот как это было:
Миранчук выдал лучший матч сезона с чемпионом Италии! И вернул «Аталанту» в гонку за ЛЧ
Миранчук выдал лучший матч сезона с чемпионом Италии! И вернул «Аталанту» в гонку за ЛЧ

«Милан» заметно оторвался от «Ювентуса»

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 47'     1:1 Дункан – 50'     1:2 Леау – 53'    

«Фиорентина» и «Милан» уложили все три гола в матче максимально компактно: с 47-й по 53-ю минуту. На счастье красно-чёрным, два из них забили они. Главным героем стал Леау: сперва его передачу пяткой на Лофтуса-Чика не смог перехватить поскользнувшийся Миленкович, а немного погодя он забил уже сам и вывел команду вперёд.

Радостный Леау в матче с «Фиорентиной»

Радостный Леау в матче с «Фиорентиной»

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

До миланцев играл «Ювентус» — и пропустил единственный гол во встрече с «Лацио» на 90+3-й минуте. Теперь «Милан» и «Юве» разделяют шесть очков. Туринцы долгое время боролись за лидерство с «Интером», а теперь упускают и второе место.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Марушич – 90+3'    

ПСВ запорол суперсерию без поражений

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:30 МСК
НЕК Неймеген
Неймеген
Окончен
3 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Бакайоко – 20'     1:1 Шоне – 43'     2:1 Сано – 49'     3:1 Соу – 63'    

В Нидерландах чемпионская интрига такая же, как обычно во Франции. Была, пока ПСВ неожиданно не уступил НЕКу, ведя по ходу встречи с голом Бакайоко (Жоана, не Тьемуэ, тот в «Лорьяне»). Парни из Неймегена ответили трёшкой и прервали 42-метчевую серию без поражений эйндховенцев. Хотя де Йонг мог вернуть интригу, но на 81-й минуте не реализовал пенальти. Если «Фейеноорд» в воскресенье переедет «Утрехт», его отставание сократится до семи очков. Шанс запрыгнуть на первое место невелик, тем не менее теперь он хотя бы есть.

ПСВ уступил НЕКу

ПСВ уступил НЕКу

Фото: NESimages/Getty Images

Роналду не на шутку раззабивался

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Отавио – 20'     1:1 Мисидьян – 22'     2:1 Гариб – 45+7'     3:1 Роналду – 65'     4:1 Роналду – 67'     5:1 Роналду – 87'    
Удаления: нет / Мисидьян – 36'

У легендарного португальца в этом чемпионате Саудовской Аравии только три матча, когда он ушёл с поля без результативных действий. Теперь вот от его ног пострадал «Аль-Таи» с экс-игроком тульского «Арсенала» Робертом Бауэром. Уже на 36-й минуте соперник остался в меньшинстве из-за двух жёлтых Мисидьяна, который перед этим сравнял счёт. «Аль-Наср» воспринял красный цвет как бык на корриде и оформил разгром (4:1). На счету Роналду дубль за три минуты (65-я и 67-я), а позже он вколотил и третий. Что тут сказать? Си! 26 голов в лиге у Криша. Ближайший преследователь — Митрович (20).

Криштиану Роналду забил «Аль-Таи»

Криштиану Роналду забил «Аль-Таи»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Чемпионом, правда, всё равно станет «Аль-Хиляль», уж слишком большой у него отрыв (12 очков). И 30 победных встреч подряд, что является мировым рекордом. Сейчас вот Малком и компания осилили «Аль-Шабаб» (4:3), хоть и дважды пропустили в концовке.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
3 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Аль-Джуваир – 3'     1:1 Митрович – 20'     1:2 Митрович – 27'     1:3 Милинкович-Савич – 42'     1:4 Аль-Давсари – 57'     2:4 Аль-Сабьяни – 64'     3:4 Сес – 78'    

«Ньюкасл» за 13 минут превратил 1:3 в 4:3

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Исак – 6'     1:1 Антонио – 21'     1:2 Кудус – 45+10'     1:3 Боуэн – 48'     2:3 Исак – 77'     3:3 Барнс – 83'     4:3 Барнс – 90'    
Удаления: Гордон – 90+4' / нет

В матче с «Вест Хэмом» Исак открыл счёт с пенальти на 6-й минуте. А на 48-й «молотки» повели с разницей в два мяча: Антонио, Кудус и Боуэн как следует покуражились. С результатом до 77-й минуты всё было ясно, пока «сороки» не проснулись: Исак оформил дубль с «точки», а Барнс закинул противнику дубль ещё до старта добавленного времени. Это было красиво. Советуем обязательно посмотреть их следующее противостояния, потому что в последних трёх команды на двоих оформили 17 голов.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Челси» — как обычно

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Палмер – 44'     1:1 Каллен – 47'     2:1 Палмер – 78'     2:2 О'Ши – 81'    
Удаления: нет / Ассиньон – 40'

Хорошая новость для поклонников лондонцев: Палмер оформил дубль в ворота «Бёрнли» и стал самым молодым игроком в истории клуба, кто набил за сезон АПЛ свыше 20 результативных действий (13+8). Плохая: их любимчики снова были куда острее соперника и упустили победу. С 40-й минуты «Челси» был в большинстве — за две жёлтые спасибо Ассиньону. С 78-й — вёл в счёте. А потом пропустили от О'Ши с углового. По xG разница существенная: 4,11 против 1,68. Но по голам её нет (2:2).

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Crystal Pix/Getty Images

Дикое шоу от «МЮ»

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 90+6'     1:1 Аер – 90+9'    

Зрители матча «МЮ» и «Брентфорда» могли вообще не понять, где же там фаворит с топовыми игроками. «Пчёлы» натурально возили манкунианцев, тем не менее никак не могли забить. 3,11 xG против 0,58 — как вам такая разница? На 90+6-й минуте Рашфорд наказал соперника за беспечность и нулевую эффективность. На этом всё? Не-а! Спустя пару минут Тоуни воспользовался дичайшей дырой в обороне «Манчестера» и не дал именитым гостям увезти три очка. Максимально выкрученный по драматургии матч.

Мы не преувеличиваем:
«МЮ» внезапно открыл счёт после 95 минут страданий. Но это был ещё не конец
«МЮ» внезапно открыл счёт после 95 минут страданий. Но это был ещё не конец

Другие интересные результаты дня:

  • «Барселона»— «Лас-Пальмас» (1:0);
Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'
  • «Шеффилд Юнайтед»— «Фулхэм» (3:3);
Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
3 : 3
Фулхэм
Лондон
1:0 Бреретон – 58'     1:1 Пальинья – 62'     2:1 Макбарни – 68'     3:1 Бреретон – 70'     3:2 де Кордова-Рид – 86'     3:3 Мунис – 90+3'    
  • «Тоттенхэм»— «Лутон Таун» (2:1).
Там тоже был мощный хайлайт:
Такого в топ-лигах мы не видели никогда
Такого в топ-лигах мы не видели никогда

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