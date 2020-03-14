УЕФА остановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ, Головин продлил контракт с «Монако». Главные новости дня

УЕФА принял решение приостановить розыгрыш еврокубковых турниров из-за пандемии коронавируса. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. УЕФА объявил о решении приостановить нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Все еврокубковые матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. О дате их проведения будет объявлено позднее. Это решение связано с пандемией коронавируса.

2. Английская Премьер-лига также объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля.

3. «Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов». Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

4. «Вообще не понимаю, что происходит». Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможную отмену из-за коронавируса его поединка с американцем Тони Фергюсоном.

5. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин продлил сотрудничество с клубом. Как стало известно «Чемпионату», новый контракт Головина не включает пункт об отступных. Соглашение, действующее до 30 июня 2024 года, подписано на улучшенных условиях.

6. Домашние матчи «Зенита» со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Сочи» пройдут без зрителей

7. В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

8. СМИ сообщили, что принято решение о приостановке чемпионата России по футболу и Континентальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса.

9. 31-летний ирландский боец UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгегор сообщил о смерти своей родственницы от коронавируса.

10. Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Последней гонкой для 31-летнего спортсмена должен стать пасьют на 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

