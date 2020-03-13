НХЛ и Ла Лига остановлены, Черчесов продлил контракт. Главные новости дня

1. Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в проведение чемпионатов в крупнейших мировых лигах: приостановлен регулярный чемпионат НХЛ, на паузе испанская Ла Лига.

2. Пока держится АПЛ — в Англии объявили, что ближайшие матчи состоятся согласно расписанию. Однако всё может измениться уже сегодня: коронавирус обнаружили у Микеля Артеты и Каллума Хадсона-Одои.

3. Пострадала от коронавируса и Формула-1. Отменен Гран-при Австралии.

4. Несмотря на коронавирус, состоялись шесть из восьми запланированных матчей 1/8 финала Лиги Европы. В частности, «Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил австрийский ЛАСК, «Вольфсбург» проиграл дома «Шахтёру». Только две встречи («Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген» и «Рейнджерс» — «Байер») прошли в присутствии болельщиков.

5. Станислав Черчесов продлил контракт с РФС. Он останется главным тренером сборной России как минимум до декабря 2022 года.

6. После победы «Динамо» над «Спартаком» стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ.

7. Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, лучший из россиян — Эдуард Латыпов.

8. 17 марта УЕФА может объявить о переносе Евро-2020 на 2021 год и приостановке еврокубков. При этом Лигу чемпионов могут доиграть по оригинальной схеме.

9. Даже оптимистичный президент МОК Томас Бах не исключает отмены Олимпийских игр в Токио.