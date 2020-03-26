КХЛ досрочно завершила сезон, Роналду хочет покинуть «Ювентус». Главные новости дня

Континентальная хоккейная лига приняла решение из-за коронавируса прекратить розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2019/2020, Роналду хочет покинуть «Ювентус», президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны, а Тедеско рассказал о жизни в условиях карантина в Москве. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

2. Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский «Ювентус». В услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение.

3. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей. Кроме того, Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также предложил различные действия по поддержке экономики.

4. «Я оказался в плохом положении». Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

5. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что согласен подраться с другим бойцом MMA Александром Шлеменко по правилам смешанных единоборств.

6. 22-летний хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов мадридского «Реала».

7. «Избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях». Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в Госдуме.

8. В России за 25 марта число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 163 человека. В настоящий момент общее число заболевших составляет 658 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.