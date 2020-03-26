Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

КХЛ досрочно завершила сезон, Роналду хочет покинуть «Ювентус». Главные новости дня

КХЛ досрочно завершила сезон, Роналду хочет покинуть «Ювентус». Главные новости дня
Футбол / Прочие турниры 0

Континентальная хоккейная лига приняла решение из-за коронавируса прекратить розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2019/2020, Роналду хочет покинуть «Ювентус», президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны, а Тедеско рассказал о жизни в условиях карантина в Москве. Главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

2. Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский «Ювентус». В услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение.

3. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей. Кроме того, Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также предложил различные действия по поддержке экономики.

4. «Я оказался в плохом положении». Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

5. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что согласен подраться с другим бойцом MMA Александром Шлеменко по правилам смешанных единоборств.

6. 22-летний хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов мадридского «Реала».

7. «Избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях». Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в Госдуме.

8. В России за 25 марта число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 163 человека. В настоящий момент общее число заболевших составляет 658 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.

Олимпиаду перенесли на 2021 год, Месси пожертвовал миллион. Главные новости дня
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020