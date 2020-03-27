Кокорин может перейти в «Локомотив», полиция арестовала чемпиона UFC. Главные новости дня

Форвард «Зенита» Александр Кокорин может сменить клубную прописку, чемпион UFC Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия, в «Колорадо» подтвердили положительный тест игрока клуба на коронавирус.
1. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», привлёк внимание ряда европейских клубов. Позже стало известно, что российский форвард близок к переходу в «Локомотив».
2. Боец UFC объяснил, как ситуация с коронавирусом может помочь Тони Фергюсону победить Хабиба Нурмагомедова.
3. Похищенные в Нигерии футболисты освобождены.
4. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассчитывает, что сезон-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге будет доигран.
5. Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме высказался о возможной натурализации бразильского форварда петебургского «Зенита» Малкома.
6. Чемпион UFC Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия.
7. Жена Малкина обеспокоена недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в России.
8. «Колорадо» подтвердил положительный тест игрока клуба на коронавирус.
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