Кокорин может продолжить карьеру в Италии, «Атлетико» интересуется Азмуном. Главное к утру

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры в Италии, испанское издание выпустило материал про карьеру Андрея Аршавина, игроки «Краснодара» организовали вечеринку с алкоголем и другие новости в утренней подборке «Чемпионата».

1. «На меня вышли серьёзные люди. Есть варианты в Италии». Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, сообщил, что им интересуются итальянские клубы.

2. «Много алкоголя, стриптиз-клуб и… лошадь». Испанское издание Marca опубликовало материал о бывшем футболисте «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине и его профессиональной карьере.

3. Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем.

4. Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему «Большой хрустальный глобус», который предназначался норвежцу Йоханнесу Бё.

5. Мадридский «Атлетико» заинтересовался нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

6. Защитник Захар Арзамасцев перейдёт из уфимского «Салавата Юлаева» в екатеринбургский «Автомобилист».

7. «Кто-то хочет, чтобы я все свои деньги отдал. Не дождутся!» Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал критику в свой адрес со стороны части болельщиков из-за благотворительной помощи больницам Нью-Йорка.

8. «В 2014-м в Крыму был хаос. Русские заставляли объясняться перед дулом автомата». Бывший полузащитник симферопольской «Таврии» Густав Свенссон, ныне выступающий за «Сиэтл Саундерс», рассказал, как покидал Крым в 2014 году.

9. В Турции сообщили об интересе «Спартака» и «Краснодара» к вратарю Сельмани.

10. Уфимский «Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина.