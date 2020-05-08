Федун госпитализирован с коронавирусом, КХЛ не будет определять победителя. Главное к утру

РФС намерен возобновить сезон РПЛ, владелец «Спартака» Леонид Федун заразился коронавирусом, сезон в Бундеслиге возобновится 16 мая и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Артемий Панарин вошёл в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии New York Post.

2. КХЛ приняла решение не определять чемпиона сезона и обладателя Кубка Гагарина.

3. Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.

4. Тренер Нурмагомедова признал, что для Хабиба нет никого опаснее Макгрегора.

5. Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке».

6. РФС выступает за возобновление РПЛ, большинство футболистов также хотят доиграть сезон.

7. В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом.

8. Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выразил желание подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

9. Фергюсон: Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом