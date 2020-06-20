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«Сочи» установил рекорд РПЛ, в НХЛ заболело коронавирусом 11 игроков. Главное к утру

«Сочи» установил рекорд РПЛ, в НХЛ заболело коронавирусом 11 игроков. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ, В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков, «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании, 17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

2. В НХЛ выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом среди игроков.

3. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании.

4. 17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам.

5. Украинский марафонец найден мёртвым на горе Фудзияма.

6. «Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрока обязали выплатить клубу почти € 7 млн.

7. В США задержали стрелка, представившегося бойцом UFC.

8. Тарас Бурлак — автор первого гола после рестарта РПЛ.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе матча, РФС извинился перед «Спартаком». Главное к утру
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