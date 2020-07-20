«Зенит» победил «Спартак», «Локомотив» попал в групповой этап ЛЧ. Главное к утру

«Зенит» и «Химки» вышли в финал Кубка России, «Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Сельта» Фёдора Смолова сохранила прописку в Примере и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России.

2. «Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России.

3. Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки.

4. Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России.

5. «Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

6. Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят финишировал 12-м.

7. «Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере.

8. Сергей Юран: как мне говорят источники, место «Химок» в РПЛ якобы уже продано!

9. Дана Уайт: Хабиб будет драться, когда позвонит мне.

10. Ещенко показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.