«Зенит» победил «Спартак», «Локомотив» попал в групповой этап ЛЧ. Главное к утру

«Зенит» и «Химки» вышли в финал Кубка России, «Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Сельта» Фёдора Смолова сохранила прописку в Примере и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России.
2. «Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России.
3. Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки.
4. Дмитрий Парфёнов подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России.
5. «Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
6. Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят финишировал 12-м.
7. «Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере.
8. Сергей Юран: как мне говорят источники, место «Химок» в РПЛ якобы уже продано!
9. Дана Уайт: Хабиб будет драться, когда позвонит мне.
10. Ещенко показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.
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