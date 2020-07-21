Кашшаи ответил на протест «Спартака», матч «Крыльев» с «Сочи» отменён. Главное к утру

«Урал» объявил об отставке Парфёнова, Почеттино согласился возглавить «Ювентус», Смолов может вернуться в «Локомотив» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус».

2. Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.

3. UFC определился с местом и временем боя Нурмагомедов — Гэтжи.

4. «Урал» объявил об отставке Дмитрия Парфёнова.

5. «Сколько стоит ваша совесть?» Фанаты «Спартака» выступили за отставку Дюкова и Кашшаи.

6. «Наполи» предложили купить Николу Влашича у ЦСКА за € 15 млн.

7. France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

8. В Испании сообщили, что Смолов вернётся в «Локомотив».

9. Криштиану Роналду — 1-й футболист в истории, забивший 50+ голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ.

10. Кашшаи ответил на протест «Спартака» по поводу судейства в матче с «Зенитом».