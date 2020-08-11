Скандальная история Широкова и запись переговоров судей в игре «Спартака». Главное к утру

Нападение на арбитра экс-футболиста сборной России в матче любительских команд, обнародование записи переговоров судей в игре «Спартак» — «Сочи» и результаты четвертьфинальных встреч Лиги Европы – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Роман Широков напал на судью во время матча любительских команд. За это ему может грозить уголовное наказание.

2. «Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»

3. «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал ЛЕ, обыграв «Копенгаген» в дополнительное время. Ещё одним полуфиналистом стал «Интер», обыгравший «Байер».

4. «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ.

5. Арбитр AVAR Алексей Еськов – о матче «Спартак» — «Сочи»: если бы сказал Казарцеву, что это не пенальти, нарушил бы протокол.

6. «Ливерпуль» объявил о переходе защитника Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса».

7. Гол Никиты Трямкина принёс «Автомобилисту» победу над «Металлургом» на мемориале Ромазана, а «Салават Юлаев» уступил «Трактору» на предсезонном Кубке Республики Башкортостан.

8. Леонид Федун предложил приглашать иностранных рефери для работы с VAR в РПЛ.

9. «Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата России по футболу.