«Ман Сити» готов заплатить за Месси € 200 млн, клубы НБА бойкотируют матчи. Главное к утру
«Манчестер Сити» ведет борьбу за Месси, в НБА бойкотируют матчи из-за расизма, «Зенит» проиграл «Динамо» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн
2. УЕФА составил символическую команду сезона Лиги Европы
3. 7 очков Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Бостон»
4. ATP и WTA перенесли матчи турнира в Цинциннати из-за расистского скандала
5. НБА отложила матчи плей-офф из-за бойкота команд
6. MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма
7. «Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями
8. «Локомотив» проиграл «Ахмату» в Москве
9. Тим Цзю победил Хорна техническим нокаутом
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02:34«Химки» интересуются Рассказовым Эксклюзив
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