«Ман Сити» готов заплатить за Месси € 200 млн, клубы НБА бойкотируют матчи. Главное к утру

«Манчестер Сити» ведет борьбу за Месси, в НБА бойкотируют матчи из-за расизма, «Зенит» проиграл «Динамо» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн

2. УЕФА составил символическую команду сезона Лиги Европы

3. 7 очков Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Бостон»

4. ATP и WTA перенесли матчи турнира в Цинциннати из-за расистского скандала

5. НБА отложила матчи плей-офф из-за бойкота команд

6. MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма

7. «Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями

8. «Локомотив» проиграл «Ахмату» в Москве

9. Тим Цзю победил Хорна техническим нокаутом