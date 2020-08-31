«Барселона» решила наказать Месси, Миранчук переходит в «Аталанту». Главное к утру
«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту», Головин не поможет сборной России в Лиге наций, «Барселона» сократит зарплату Месси и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ситуации с возможным уходом Лионеля Месси.
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью. В матче было два незасчитанных гола.
«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту».
Миранчук заплакал во время прощания с болельщиками «Локомотива».
ЦСКА разгромил «Ахмат» в гостевом матче РПЛ.
Головин пропустит матчи сборной России в Лиге наций.
«Барселона» приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси за каждый день отсутствия.
Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА.
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