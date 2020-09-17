Геркус выиграл суд у «Локомотива», Медведева вернулась к Тутберидзе. Главное к утру

Бэйл вновь станет игроком «Тоттенхэма», Медведева вернулась к Тутберидзе, Геркус выиграл суд у «Локомотива» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. В Германии матч завершился со счётом 37:0. Один из клубов соблюдал правила дистанцирования.
2. Роман Широков находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом.
3. Бывший глава ВФЛА Балахничёв приговорён парижским судом к трём годам тюрьмы.
4. Илья Геркус выиграл суд у «Локомотива».
5. Объявлены сборные сезона НБА. Дончич и Леброн — в первой пятёрке, Йокич — во второй.
6. Источник: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму».
7. Евгения Медведева впервые прокомментировала возвращение к Этери Тутберидзе.
8. Третьяк: рассматриваем Худобина, Василевского и Варламова как кандидатов в сборную на ЧМ.
9. «Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России.
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