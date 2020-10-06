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Трансферный дедлайн в Европе, Джокович выбил Хачанова с «Ролан Гаррос». Главное к утру

Трансферный дедлайн в Европе, Джокович выбил Хачанова с «Ролан Гаррос». Главное к утру
Футбол 0

Последние зимние трансферы 2020 года, победа Джоковича над Хачановым, Пихлер вышел из комы. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. 5 октября в 23:59 по центральноевропейскому времени закрылось трансферное окно в Европе. Одно из главных событий — переход уругвайца Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед».

2. «Бавария» подписала Дугласа Косту и Эрика Шупо-Мотинга, а «Зенит» отдал Эмилиано Ригони в аренду в «Эльче».

3. Новак Джокович победил Карена Хачанова в трёх сетах и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

4. Сергей Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах РПЛ

5. Два ожидаемых трансфера не состоялись: Усман Дембеле не перешёл в «МЮ», а Мемфис Депайв «Барселону».

6. Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы

7. «Барселона» просит игроков пойти на понижение зарплат.

8. Алекс Оливейра заявил о готовности драться с Хамзатом Чимаевым.

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