Трансферный дедлайн в Европе, Джокович выбил Хачанова с «Ролан Гаррос». Главное к утру

Последние зимние трансферы 2020 года, победа Джоковича над Хачановым, Пихлер вышел из комы. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. 5 октября в 23:59 по центральноевропейскому времени закрылось трансферное окно в Европе. Одно из главных событий — переход уругвайца Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед».
2. «Бавария» подписала Дугласа Косту и Эрика Шупо-Мотинга, а «Зенит» отдал Эмилиано Ригони в аренду в «Эльче».
3. Новак Джокович победил Карена Хачанова в трёх сетах и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
4. Сергей Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах РПЛ
5. Два ожидаемых трансфера не состоялись: Усман Дембеле не перешёл в «МЮ», а Мемфис Депай — в «Барселону».
6. Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы
7. «Барселона» просит игроков пойти на понижение зарплат.
8. Алекс Оливейра заявил о готовности драться с Хамзатом Чимаевым.
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