Шикарный гол Миранчука за «Аталанту» и победа «Шахтёра» над «Реалом». Главное к утру

Событийный игровой день на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, смена имиджа от Криштиану Роналду и самое интересное с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в преддверии UFC 254 – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену в ЛЧ.
2. «Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.
3. «Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме.
4. Криштиану Роналду кардинальным образом сменил имидж и побрился наголо.
5. «Амур» разгромил «Ак Барс» в КХЛ со счётом 7:1.
6. Хабиб Нурмагомедов: готовлю себя к тому, чтобы сто раз повалить Джастина Гэтжи.
7. Матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться без зрителей.
8. Гэтжи отказался фотографироваться со своим поясом после дуэли взглядов с Хабибом. Видео
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