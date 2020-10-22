Шикарный гол Миранчука за «Аталанту» и победа «Шахтёра» над «Реалом». Главное к утру

Событийный игровой день на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, смена имиджа от Криштиану Роналду и самое интересное с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в преддверии UFC 254 – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Алексей Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену в ЛЧ.

2. «Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.

3. «Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме.

4. Криштиану Роналду кардинальным образом сменил имидж и побрился наголо.

5. «Амур» разгромил «Ак Барс» в КХЛ со счётом 7:1.

6. Хабиб Нурмагомедов: готовлю себя к тому, чтобы сто раз повалить Джастина Гэтжи.

7. Матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться без зрителей.

8. Гэтжи отказался фотографироваться со своим поясом после дуэли взглядов с Хабибом. Видео