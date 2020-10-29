Поражения «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ, отстранение судей в РПЛ. Главное к утру
Поражения российских клубов в Лиге чемпионов, судейские отстранения в РПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» в гостях обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов.
2. «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии».
3. «Зенит» проиграл три матча подряд впервые с 2018 года.
4. Несколько игроков «Краснодара» не стали на колено перед матчем с «Челси».
5. «Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0.
6. Фергюсон представил свою версию взаимоотношений с Нурмагомедовым: «Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом».
7. Судьи Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак».
8. Кварацхелия раскрыл своё отношение к «Локо»: «Думаю, любой бы обиделся на моём месте».
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