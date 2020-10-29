Поражения «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ, отстранение судей в РПЛ. Главное к утру

Поражения российских клубов в Лиге чемпионов, судейские отстранения в РПЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» в гостях обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов.

2. «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии».

3. «Зенит» проиграл три матча подряд впервые с 2018 года.

4. Несколько игроков «Краснодара» не стали на колено перед матчем с «Челси».

5. «Челси» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0.

6. Фергюсон представил свою версию взаимоотношений с Нурмагомедовым: «Хабиб избегал меня. Чёртов дагестанец убежал, виляя хвостом».

7. Судьи Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак».

8. Кварацхелия раскрыл своё отношение к «Локо»: «Думаю, любой бы обиделся на моём месте».