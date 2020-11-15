Волевая победа сборной Германии над Украиной и введение Fan ID в РПЛ. Главное к утру

Результаты центральных встреч Лиги наций УЕФА, возможное введение Fan ID в России и очередной соперник Конора Макгрегора. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. Дубль Вернера помог сборной Германии одержать волевую победу в матче с Украиной.

2. Гол Канте позволил сборной Франции обыграть Португалию и выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА.

3. Со следующего сезона в России может быть введена система Fan ID. В РПЛ прокомментировали эту информацию.

4. Дос Аньос вызвал на бой Макгрегора после победы в главном бою UFC Vegas 14. Ответ ирландца не заставил себя ждать.

5. Звезда ТВ-шоу «Ледниковый период» Тодоренко рассказала о своей травме: туша Костомарова упала на меня, сместилось три шейных позвонка.

6. «Салават Юлаев» одержал зрелищную волевую победу в центральном матче дня КХЛ с московским «Динамо».

7. Стролл завоевал победу в квалификации Гран-при Турции, Квят — 17-й.

8. Харитонов рассказал, за что его избил экс-боец UFC Яндиев.