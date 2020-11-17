Коронавирус у Суареса, Харден хочет уйти из «Рокетс». Главное к утру

Коронавирус у Луиса Суареса, завершение карьеры Маскерано, «сомнительый тест» у Сафонова. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. У уругвайского форварда «Атлетико» Луиса Суареса обнаружен коронавирус.

2. Джеймс Харден выставил запрос на обмен. Он хочет покинуть «Хьюстон» и перейти в «Бруклин».

3. Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.

4. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева на итоговом турнире АТР.

5. У вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус.

6. Вместо польской бригады арбитров матч Лиги наций Сербия — Россия обслужат англичане.



7. КХЛ. «Трактор» впервые обыграл финский «Йокерит» в гостях.

8. Главе Федерации хоккея Беларуси запретили въезд в Латвию.