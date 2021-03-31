Поражение сборной России, выход Медведева и Рублёва в 1/4 турнира в Майами. Главное к утру

Сборная России в матче отбора к ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Словакии, а теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира в Майами – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022.
2. Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами.
3. Андрей Рублёв одолел Марина Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Майами.
4. ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Зенит» в Евролиге.
5. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2».
6. Сборная Беларуси по футболу потерпела самое крупное поражение в истории.
7. «Чеховские медведи» упустили победу над «Нимом», но вышли в 1/4 финала Лиги Европы.
8. Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат.
9. Димитрис Итудис высказался о ситуации вокруг Майка Джеймса после победы над «Зенитом».
10. Леброн Джеймс начал переманивать Стефена Карри в «Лейкерс».
11. Кипр сенсационно обыграл Словению в матче отбора ЧМ-2022.
12. Испания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2021 среди команд U21.
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