Поражение сборной России, выход Медведева и Рублёва в 1/4 турнира в Майами. Главное к утру

Сборная России в матче отбора к ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Словакии, а теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал турнира в Майами – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России уступила Словакии в матче квалификации ЧМ-2022.

2. Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Майами.

3. Андрей Рублёв одолел Марина Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Майами.

4. ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Зенит» в Евролиге.

5. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2».

6. Сборная Беларуси по футболу потерпела самое крупное поражение в истории.

7. «Чеховские медведи» упустили победу над «Нимом», но вышли в 1/4 финала Лиги Европы.

8. Повторный тест Крыховяка на коронавирус дал отрицательный результат.

9. Димитрис Итудис высказался о ситуации вокруг Майка Джеймса после победы над «Зенитом».

10. Леброн Джеймс начал переманивать Стефена Карри в «Лейкерс».

11. Кипр сенсационно обыграл Словению в матче отбора ЧМ-2022.

12. Испания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2021 среди команд U21.