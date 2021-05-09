Победа ЦСКА над «Краснодаром» Гончаренко, ассистентский дубль Капризова. Главное к утру

В 29-м туре РПЛ ЦСКА дома обыграл «Краснодар» под руководством Виктора Гончаренко, а российский хоккеист Кирилл Капризов записал на свой счёт ассистентский дубль в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром».
2. «Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», у Капризова два ассиста.
3. Россиянки вышли в финал чемпионата мира по кёрлингу.
4. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство.
5. Гиллеспи техническим нокаутом победил Феррейру на турнире UFC Вегас 26.
6. Арина Соболенко взяла 10-й титул WTA, обыграв Эшли Барти в финале турнира в Мадриде.
7. Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трём версиям.
8. Мороно техническим нокаутом победил Серроне на UFC Вегас 26.
9. «Фиорентина» обыграла «Лацио», Кокорин остался в запасе.
10. Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон».
11. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от топ-4 до шести очков.
12. Родригес единогласным решением победила Уотерсон в главном бою UFC Вегас 26.
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