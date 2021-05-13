«Локо» — обладатель Кубка страны, Россия победила шведов на Чешских играх. Главное к утру

«Локомотив» в финале Кубка России по футболу в Нижнем Новгороде обыграл самарские «Крылья Советов», а хоккейная сборная России победила команду Швеции в первом матче Чешских игр — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал обладателем Кубка России.

2. Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр.

3. УНИКС разгромил «Зелёна Гуру» с разницей +27 в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ.

4. «Аталанта» обыграла «Беневенто», Миранчук вышел на 67-й минуте.

5. Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021.

6. «Милан» разгромил «Торино» в выездном матче Серии А со счётом 7:0.

7. Ислам Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля.

8. Криштиану Роналду стал автором исторического достижения для игроков «Ювентуса».

9. «Оттава» победила «Торонто», у Зайцева гол и передача, у Анисимова ассист.

10. «Арсенал» обыграл «Челси» и сохранил шансы на попадание в Лигу Европы.