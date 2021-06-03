Победа Франции над Уэльсом перед Евро, Медведев в 3-м круге «Ролан Гаррос». Главное к утру

Сборная Франции разгромила Уэльс, Германия сыграла вничью с Данией в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы, а теннисист Даниил Медведев впервые вышел в третий круг турнира «Ролан Гаррос» — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема не реализовал пенальти.

2. Сборная Германии сыграла вничью с Данией в товарищеском матче.

3. Даниил Медведев впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

4. Месси за четыре года нового контракта с «Барселоной» заработает € 240 млн.

5. Абильгор и Кварацхелия — в списке самых подорожавших игроков РПЛ.

6. РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.

7. Определены все пары второго раунда плей-офф НБА Восточной конференции.

8. Сборная Грузии обыграла Румынию в матче с двумя удалениями.

9. Соболенко стала соперницей Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос».

10. Восемь футболистов молодёжки «Ахмата» дисквалифицированы за драку с «Локомотивом».

11. Зарплата Дзагоева зависит от времени на поле. ЦСКА хочет ужесточить условия контракта.

12. «Уфа» ведёт переговоры о трансфере хавбека «Динамо» Липового.