Победа Франции над Уэльсом перед Евро, Медведев в 3-м круге «Ролан Гаррос». Главное к утру

Сборная Франции разгромила Уэльс, Германия сыграла вничью с Данией в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы, а теннисист Даниил Медведев впервые вышел в третий круг турнира «Ролан Гаррос» — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема не реализовал пенальти.
2. Сборная Германии сыграла вничью с Данией в товарищеском матче.
3. Даниил Медведев впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
4. Месси за четыре года нового контракта с «Барселоной» заработает € 240 млн.
5. Абильгор и Кварацхелия — в списке самых подорожавших игроков РПЛ.
6. РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи.
7. Определены все пары второго раунда плей-офф НБА Восточной конференции.
8. Сборная Грузии обыграла Румынию в матче с двумя удалениями.
9. Соболенко стала соперницей Павлюченковой в третьем круге «Ролан Гаррос».
10. Восемь футболистов молодёжки «Ахмата» дисквалифицированы за драку с «Локомотивом».
11. Зарплата Дзагоева зависит от времени на поле. ЦСКА хочет ужесточить условия контракта.
12. «Уфа» ведёт переговоры о трансфере хавбека «Динамо» Липового.
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