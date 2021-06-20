Французы не смогли победить венгров, немцы обыграли португальцев на Евро. Главное к утру

Сборная Франции не смогла победить команду Венгрии, немцы обыграли португальцев, забив четыре мяча на Евро-2020, «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая, а российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Германия обыграла Португалию и вышла на второе место в группе.
2. Франция сыграла вничью с Венгрией во втором туре группового этапа Евро-2020.
3. Испания упустила победу в матче с Польшей на Евро.
4. Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме, выиграв второй матч за день.
5. Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC.
6. «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая.
7. Российские ватерполистки завоевали бронзу Мировой лиги, обыграв Канаду.
8. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли, у Варламова 28 сейвов.
9. Корейский Зомби победил Дэна Иге в главном бою турнира UFC Fight Night.
10. «Милуоки» победил «Бруклин» в овертайме решающего матча и вышел в финал Востока.
11. Варламов стал четвёртым российским голкипером в НХЛ, одержавшим 30 побед в матчах плей-офф.
12. ЦСКА хочет заполучить самого результативного игрока «Милана».
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