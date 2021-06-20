Французы не смогли победить венгров, немцы обыграли португальцев на Евро. Главное к утру

Сборная Франции не смогла победить команду Венгрии, немцы обыграли португальцев, забив четыре мяча на Евро-2020, «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая, а российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Германия обыграла Португалию и вышла на второе место в группе.

2. Франция сыграла вничью с Венгрией во втором туре группового этапа Евро-2020.

3. Испания упустила победу в матче с Польшей на Евро.

4. Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме, выиграв второй матч за день.

5. Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC.

6. «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая.

7. Российские ватерполистки завоевали бронзу Мировой лиги, обыграв Канаду.

8. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли, у Варламова 28 сейвов.

9. Корейский Зомби победил Дэна Иге в главном бою турнира UFC Fight Night.

10. «Милуоки» победил «Бруклин» в овертайме решающего матча и вышел в финал Востока.

11. Варламов стал четвёртым российским голкипером в НХЛ, одержавшим 30 побед в матчах плей-офф.

12. ЦСКА хочет заполучить самого результативного игрока «Милана».