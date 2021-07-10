Лунёв оказался в Германии, сборная России может потерять ключевого игрока. Главное к утру

Неожиданный отъезд Лунёва в топ-клуб чемпионата Германии, сборная России может лишиться одного из ключевых футболистов, а Черчесов отказался от солидной компенсации. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Лунёв стал игроком «Байера».
2. Марио Фернандес: есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России.
3. Станислав Черчесов отказался от компенсации в € 5 млн.
4. Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье.
5. Артём Дзюба обратился к уволенному из сборной России Станиславу Черчесову.
6. Стали известны гарантированные гонорары Макгрегора и Порье на UFC 264.
7. Президент УЕФА — о Евро в разных странах: эту идею я больше не поддержу.
8. Сборная Колумбии обыграла Перу в матче за третье место Кубка Америки.
9. КХЛ объявила календарь сезона-2021/2022.
10. «Динамо» объявило о переходе Бальбуэна, а ЦСКА отпустил Шкурина в киевское «Динамо».
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