Возможный уход Миранчука из «Аталанты», новый логотип Евро-2024. Главное к утру

Российский футболист Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, а УЕФА представил логотип чемпионата Европы — 2024. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой.

2. УЕФА представил логотип Евро-2024.

3. СКА одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Локомотив».

4. Гол Михеева и передача Гусева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль».

5. Валерий Карпин рассказал о травмах Арсена Захаряна и Дениса Глушакова.

6. Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ.

7. «Локомотив» опубликовал прощальное видео, посвящённое Николичу.

8. Пау Газоль объявил о завершении карьеры.

9. Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой».

10. Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов. Видео.

11. Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис».

12. «Даллас» подписал трёхлетний контракт с российским защитником Артёмом Грушниковым.