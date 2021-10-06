Возможный уход Миранчука из «Аталанты», новый логотип Евро-2024. Главное к утру

Российский футболист Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, а УЕФА представил логотип чемпионата Европы — 2024. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Миранчук может покинуть «Аталанту» ближайшей зимой.
2. УЕФА представил логотип Евро-2024.
3. СКА одержал третью победу подряд, всухую обыграв «Локомотив».
4. Гол Михеева и передача Гусева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль».
5. Валерий Карпин рассказал о травмах Арсена Захаряна и Дениса Глушакова.
6. Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ.
7. «Локомотив» опубликовал прощальное видео, посвящённое Николичу.
8. Пау Газоль объявил о завершении карьеры.
9. Гол Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой».
10. Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов. Видео.
11. Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис».
12. «Даллас» подписал трёхлетний контракт с российским защитником Артёмом Грушниковым.
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