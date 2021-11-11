«Валенсия» не продлит Черышева, «Монако» просит €46 млн за Головина. Главное к утру

«Валенсия» не планирует переподписывать контракт с Черешевым, «Монако» запросил за Александра Головина € 46 млн, Месси и Рамос не стали друзьями в «ПСЖ». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Валенсия» не собирается продлевать контракт с Черышевым, который истекает в 2022 году.

2. «Монако» запросил за Головина € 46 млн.

3. Месси и Рамос не стали друзьями в «ПСЖ».

4. Андрейчук: Овечкин не умеет проигрывать, ему нужны победы. Это отличает его от остальных.

5. Чимаев предложил свою кандидатуру на бой с Эдвардсом вместо травмированного Масвидаля.

6. Сборная России продолжает подготовку к матчу с Кипром. Фото с тренировки.

7. Овечкин после тренировки накормил пиццей журналистов из пресс-центра «Вашингтона».

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9. Марио Фернандес рассказал, где хотел бы завершить карьеру.