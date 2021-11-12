Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, ЦСКА обыграл «Маккаби». Главное к утру

Овечкин упустил лидерство в гонке снайперов НХЛ, ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд, Россия уступила Финляндии на Кубке Карьяла. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ.
2. ЦСКА обыграл «Маккаби», прервав серию из пяти поражений подряд.
3. Россия всухую уступила Финляндии на Кубке Карьяла, пропустив все шайбы в меньшинстве.
4. Россия в матче с Кипром одержала свою самую крупную победу в квалификации к ЧМ с 1965 года.
5. Мишина и Галлямов с личным рекордом выиграли короткую программу на ГП Японии.
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