Определились 9 участников ЧМ-2022, Овечкин приблизился к Сундину. Главное к утру

Определились девять участников ЧМ-2022, Овечкин в трёх очках от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён, гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Определились девять участников ЧМ-2022.
2. Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён.
3. Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».
4. Кафанов: сегодня Сафонов — вратарь номер один. На первый сбор он даже в пятёрку не попал.
5. Эмоции Роналду после поражения Португалии от Сербии, которое отправило его сборную в стыки.
6. Баринов одним словом описал эмоции после поражения сборной России от Хорватии.
7. Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022.
8. Хэмилтон сохранил победу на Гран-при Бразилии, но получил денежный штраф.
9. Ловрен: Сафонов был невероятен. Мы создали огромное количество моментов и заслужили победу.
10. «Фенербахче» хочет заплатить «Зениту» за Азмуна € 2-3 млн.
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