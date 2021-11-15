Определились 9 участников ЧМ-2022, Овечкин приблизился к Сундину. Главное к утру

Определились девять участников ЧМ-2022, Овечкин в трёх очках от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён, гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Определились девять участников ЧМ-2022.

2. Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён.

3. Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».

4. Кафанов: сегодня Сафонов — вратарь номер один. На первый сбор он даже в пятёрку не попал.

5. Эмоции Роналду после поражения Португалии от Сербии, которое отправило его сборную в стыки.

6. Баринов одним словом описал эмоции после поражения сборной России от Хорватии.

7. Испания обыграла Швецию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022.

8. Хэмилтон сохранил победу на Гран-при Бразилии, но получил денежный штраф.

9. Ловрен: Сафонов был невероятен. Мы создали огромное количество моментов и заслужили победу.

10. «Фенербахче» хочет заплатить «Зениту» за Азмуна € 2-3 млн.