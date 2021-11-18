Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA, ЦСКА уступил «Барселоне». Главное к утру

Мугуруса впервые выиграла Итоговый турнир WTA, ЦСКА растерял двузначное преимущество в четвёртой четверти и уступил «сине-гранатовым», «Лион» проявляет предметный интерес к Азмуну. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA.
2. ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвёртой четверти.
3. Спортивный директор «Лиона»: нам очень нравится Азмун. Постараемся организовать трансфер.
4. «Динамо» победило в московском дерби, обыграв ЦСКА по буллитам.
5. УНИКС сенсационно разгромил «Милан» в Евролиге с разницей +26.
6. «Поехали мы отсюда». Юран провёл нецензурную пресс-конференцию за 14 секунд.
7. Пропавшая после обвинений в сексуальном насилии китайская теннисистка вышла на связь.
8. Россиянин Аслан Карацев прибыл в Турин на Итоговый чемпионат ATP.
9. Овечкин: наше звено с Кузнецовым и Уилсоном в «Вашингтоне» просто веселится на льду.
10. Психолог объяснил, на что рассчитывал Карпин, когда говорил о возможном уходе из сборной.
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