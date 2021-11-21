Медведев встретится со Зверевым в финале, Овечкин оформил дубль. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев и немец Александр Зверев встретятся в финале Итогового турнира ATP, Александр Овечкин забил 744-й гол в НХЛ, новый главный тренер «Барселоны» Хави привёл команду к победе над «Эспаньолом» в первом для себя матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев встретится со Зверевым в финале Итогового турнира.
2. Овечкин забил два гола в матче НХЛ.
3. «Барселона» в первом матче при Хави обыграла «Эспаньол».
4. Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые.
5. Гол и ассист Капризова не спасли «Миннесоту» в игре с «Флоридой». У Бобровского 34 сейва.
6. Кетлин Виейра одержала победу над Мишей Тейт в главном бою UFC Vegas 43.
7. Источник: в «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера. Оно обойдётся в € 9 млн.
8. В «Спартаке» отреагировали на информацию об обеде Федуна с Ваноли.
9. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве до двух шайб.
10. Коннор Макдэвид повторил достижение Хенрика Зеттерберга 14-летней давности.
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