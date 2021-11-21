Медведев встретится со Зверевым в финале, Овечкин оформил дубль. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев и немец Александр Зверев встретятся в финале Итогового турнира ATP, Александр Овечкин забил 744-й гол в НХЛ, новый главный тренер «Барселоны» Хави привёл команду к победе над «Эспаньолом» в первом для себя матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев встретится со Зверевым в финале Итогового турнира.

2. Овечкин забил два гола в матче НХЛ.

3. «Барселона» в первом матче при Хави обыграла «Эспаньол».

4. Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые.

5. Гол и ассист Капризова не спасли «Миннесоту» в игре с «Флоридой». У Бобровского 34 сейва.

6. Кетлин Виейра одержала победу над Мишей Тейт в главном бою UFC Vegas 43.

7. Источник: в «Ман Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера. Оно обойдётся в € 9 млн.

8. В «Спартаке» отреагировали на информацию об обеде Федуна с Ваноли.

9. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве до двух шайб.

10. Коннор Макдэвид повторил достижение Хенрика Зеттерберга 14-летней давности.