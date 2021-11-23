Фетисов не станет главой ФХР, Дзюба и Малком — лучшие в первом круге РПЛ. Главное к утру

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не собирается избираться на пост главы ФХР, Артём Дзюба и Малком признаны лучшими игроками первого круга РПЛ по версии WhoScored, «Йокерит» разгромил «Спартак». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Фетисов: не собираюсь избираться на пост главы ФХР. Мы потеряли 15 лет развития хоккея.

2. Дзюба и Малком — лучшие игроки первого круга РПЛ по версии WhoScored.

3. «Йокерит» разгромил в гостях «Спартак», сохранив первое место в Западной конференции.

4. Оглашены претенденты на премию The Best лучшему игроку 2021 года.

5. Новый президент РПЛ рассказал о планах изменить лимит на легионеров.

6. «Спартак» показал потасовку с игроками «Краснодара» в перерыве матча.

7. Месси впервые прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны».

8. «Одно из лучших решений в карьере». Одион Игало — об отказе от трансфера в «Локомотив».

9. Орлов: как может прийти в голову, что «Зенит» возьмёт Алексея Миранчука?

10. НБА вынесла наказание Леброну Джеймсу и Айзее Стюарту по итогам инцидента в Детройте.